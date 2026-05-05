क्या मकान नंबर 77 के ‘श्राप’ ने ममता के अभेद्य किले को ढहा दिया? बंगाल में बदलाव की कहानी में क्या है इस घर का कनेक्शन

Shyama Prasad Mukherjee House 77: पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 के नतीजों ने इतिहास के पन्नों पर अंक अलग अध्याय लिख दिया है. बंगाल की सत्ता पर 15 साल तक काबिज रहीं ममता बनर्जी के अभेद्द किले को बीजेपी ने तोड़ दिया. आज कोलकाता की सड़कों पर एक अलग ही गूंज सुनाई दे रही है, एक ऐसी गूंज जो 206 सीटों की शानदार जीत के साथ और भी गहरी हो गई है. बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत का केंद्र बिंदु भवानीपुर में स्थित वह ऐतिहासिक ‘हाउस नंबर 77’ है, वही जगह जहां कभी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहा करते थे. लोग कह रहे हैं कि यह उस उपेक्षित चौखट के साथ किया गया न्याय है, जिसे बंगाल की राजनीति ने लगभग भुला ही दिया था.

आज, इस 105 साल पुराने घर की हर एक ईंट जीत के उल्लास में डूबी हुई प्रतीत होती है. यह जीत न केवल शासन में बदलाव का संकेत है, बल्कि डॉ. मुखर्जी की वैचारिक विरासत को दी गई एक श्रद्धांजलि भी है, वही विरासत जिसने 1947 में पश्चिम बंगाल को अस्तित्व में लाया था. इसके अलावा, ममता बनर्जी का वह साम्राज्य जिसे कभी अजेय माना जाता था. आज राष्ट्रवाद के उसी तूफ़ान के सामने ढह गया है, जिसके बीज इसी ‘हाउस नंबर 77’ की दीवारों के भीतर बोए गए थे. तो आइए, हम इस पूरी कहानी की गहराई में उतरें.

क्या है शापित मकान नंबर 77 का इतिहास?

कोलकाता में आशुतोष मुखर्जी रोड पर स्थित ‘हाउस नंबर 77’ केवल एक इमारत नहीं है; यह भारतीय राजनीतिक इतिहास के एक ऐसे अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे बंगाल की सत्ताधारी पार्टियों ने लगातार दबाकर रखने की कोशिश की है. यह वही घर है जहां बैठकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ‘अखंड भारत’ और पश्चिम बंगाल, दोनों की सुरक्षा के लिए रणनीतियां तैयार की थीं. दशकों तक, यह घर सरकारी नंजरअंदाज का शिकार रहा; फिर भी आज, चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि विचार कभी नहीं मरते. जब BJP ने इस चुनावी अभियान को डॉ. मुखर्जी की विरासत से जोड़ा, तो बंगाल की जनता ने इसे पूरे दिल से अपना लिया.

राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि क्या ममता बनर्जी उसी विरासत के ‘अभिशाप’ का शिकार हो गई हैं, जिसे वह लगातार ‘बाहरी’ कहकर खारिज करती रही हैं. भवानीपुर में ममता बनर्जी के घर और डॉ. मुखर्जी के घर के बीच भौतिक दूरी बहुत कम है; फिर भी, उनके बीच वैचारिक खाई बहुत गहरी थी. ममता बनर्जी ने लगातार मुखर्जी की विचारधारा को बंगाली संस्कृति के विपरीत बताया है; लेकिन आज ठीक उसी धरती पर राष्ट्रवाद की एक ऐसी लहर उठी है कि TMC का ‘सिंडिकेट राज’ ताश के पत्तों की तरह ढह गया है.

कैसे हुआ बंगाल में ममता बनर्जी का पतन?

भवानीपुर के बुजुर्गों का कहना है कि 105 साल बाद, इस घर की आत्मा को आखिरकार शांति मिल ही गई होगी. जिस घर को भुला देने की साजिशें रची गई थीं, वही घर आज बंगाल के नए ‘सत्ता के केंद्र’ के रूप में उभरा है. घर की पुरानी दीवारें और घिसी-पिटी चौखटें आज खुद बोलती हुई प्रतीत होती हैं, यह एलान करते हुए कि भले ही सच को मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन उसे कभी हराया नहीं जा सकता।.

TMC की हार का मुख्य कारण उसका ‘अहंकार’ बताया जा रहा है, एक ऐसा रवैया जिसके चलते उसने बंगाल की धरती से गहराई से जुड़े महान व्यक्तित्वों को नजरअंदाज और उन्हें दरकिनार कर दिया. मुखर्जी की विरासत का मुद्दा, जिसे BJP ने जमीनी स्तर पर पूरी ताकत से उठाया आखिरकार TMC की सीटों की संख्या को महज़ 81 तक सीमित कर गया. ‘सिंडिकेट राज’ से जुड़े रंगदारी और मनमानी के खिलाफ उठने वाली राष्ट्रवाद की इस लहर ने एक ज़ोरदार जनादेश दिया है, एक ऐसी उपलब्धि जो बंगाल के इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिली हो.

105 साल का इंतज़ार और गौरव की वापसी

डॉ. मुखर्जी ने लगभग 1921 में सक्रिय रूप से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी; आज 105 साल बाद उनके आदर्शों को आखिरकार वह सम्मान और पहचान मिल गई है, जिसके वे पूरी तरह हकदार थे. BJP द्वारा जीती गई 206 सीटें महज़ एक संख्या से कहीं ज़्यादा हैं; वे उन सभी लोगों को एक करारा जवाब हैं, जिन्होंने डॉ. मुखर्जी की विरासत को सिर्फ़ इतिहास की किताबों के पन्नों तक सीमित रखने की कोशिश की थी.

नतीजों के बाद, यह पूरी तरह साफ़ हो गया है कि बंगाल अब अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है. इस बार, BJP की रणनीति ने भावना और गौरव का ऐसा जबरदस्त मेल बिठाया कि TMC की घटी हुई सीटों की संख्या जो सिमटकर सिर्फ़ 81 रह गई पूरी कहानी बयां कर देती है. जिस जमीन को ‘दीदी’ ने कभी ‘बाहरवालों’ का इलाका बताया था, उसी जमीन को अब बंगाल के लोगों ने अपना लिया है.