सभी फाइल सुरक्षित रखें… बीजेपी की बहुमत के बीच बंगाल मुख्य सचिव का बड़ा आदेश

West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे अभी पूरी तरह घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन मौजूदा रुझान बताते हैं कि BJP ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. ममता बनर्जी ने अभी औपचारिक रूप से हार नहीं मानी है, लेकिन प्रशासन को यह एहसास हो गया है कि TMC सरकार का कार्यकाल अब बस कुछ ही घंटों का मेहमान है.

नतीजतन, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को एक सीधा निर्देश जारी किया है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि उनके संबंधित विभागों से जुड़ी कोई भी फ़ाइल न तो नष्ट की जाए और न ही उसे गायब होने दिया जाए.

मुख्य सचिव का आदेश

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला ने एक आदेश जारी कर सभी विभागीय सचिवों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ या फ़ाइल उनके कार्यालयों से हटाई न जाए, उसे नुकसान न पहुंचाया जाए, और न ही उसे परिसर से बाहर ले जाया जाए. इसके अलावा, किसी भी फ़ाइल या दस्तावेज़ की कोई भी फोटोकॉपी या स्कैनिंग अनधिकृत तरीकों से नहीं की जानी चाहिए. सभी फ़ाइलें, दस्तावेज़ और संबंधित पत्राचार सुरक्षित और उचित तरीके से संरक्षित किए जाने चाहिए. सभी विभागाध्यक्षों और सचिवों के लिए इस प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करना और पत्र में दिए गए निर्देशों को अत्यंत गंभीरता से लेना अनिवार्य है. इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा.

यह आदेश क्यों आवश्यक था?

ज़ाहिर है, मुख्य सचिव का यह निर्देश सभी विभागीय सचिवों पर अब पड़ रहे भारी दबाव को रेखांकित करता है: यदि कोई भी दस्तावेज या फ़ाइल नष्ट हो जाती है या गायब हो जाती है, तो उन्हें आधिकारिक तौर पर दोषी ठहराया जाएगा. इस आदेश का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य BJP नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान स्पष्ट रूप से कहा था कि BJP सरकार बनने पर, TMC से जुड़े सभी कथित घोटालों की गहन जांच की जाएगी.

इसके अलावा, यह आदेश पिछली मिसालों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जहां यह देखा गया है कि जब भी किसी राज्य में सरकार बदलती है, तो अक्सर आधिकारिक दस्तावेज़ या तो नष्ट कर दिए जाते हैं या गायब कर दिए जाते हैं. यह एहतियाती आदेश विशेष रूप से ऐसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है.