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Mamata Banerjee: साफ दिखाई दे रहा है! क्या नतीजों से पहले ही घबरा गईं ममता? 9 मिनट के Video से होगा क्लियर

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती से कुछ दिन पहले, गुरुवार (30 अप्रैल) को कई लोगों ने CM ममता बनर्जी को एक बिल्कुल अलग अंदाज़ में देखा. नौ मिनट के एक वीडियो में, वो पूरे समय हाथ जोड़कर खड़ी रहीं.

By: Heena Khan | Published: May 2, 2026 9:41:35 AM IST

mamta banerjee
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West Bengal Election Result: पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती से कुछ दिन पहले, गुरुवार (30 अप्रैल) को कई लोगों ने CM ममता बनर्जी को एक बिल्कुल अलग अंदाज़ में देखा. नौ मिनट के एक वीडियो में, वो पूरे समय हाथ जोड़कर खड़ी रहीं. उन्होंने TMC कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने और “EVM स्ट्रांगरूम की पहरेदारी करने” की अपील की. ​​कुछ घंटों बाद, ‘स्ट्रीटफाइटर’ CM भारी बारिश के बावजूद कोलकाता के एक स्ट्रांगरूम तक पहुंचीं और आरोप लगाया कि “EVM में छेड़छाड़” की कोशिशें हो रही हैं.

क्या पहले ही घबरा गईं ममता ?

वहीं अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या तृणमूल कांग्रेस वोटों की गिनती से कुछ दिन पहले ही घबरा गई है? यह वही ममता बनर्जी हैं जिनकी पार्टी ने कथित EVM खराबी पर शायद ही कभी सवाल उठाए थे, तब भी जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनकी विश्वसनीयता पर ज़ोरदार हमले किए थे. TMC ने कभी-कभार “वोट चोरी” को लेकर कुछ चिंताएं ज़रूर जताई थीं, लेकिन वह उस बड़ी EVM बहस से दूर ही रही जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे थे. तो अब ऐसा क्या बदल गया है? क्या यह कोई सावधानी है? कोई रणनीति? या फिर घबराहट का कोई संकेत?

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नतीजे चाहे जो भी हों, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC जिसने बार-बार BJP और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है उसको इस मुद्दे को उठाने से साफ तौर पर कुछ न कुछ फायदा ज़रूर होगा. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दो चरणों के लिए वोट डाले जा चुके हैं, और लोगों की पसंद EVM के अंदर बंद हो चुकी है. तो अब इस तरह का शोर मचाकर, क्या TMC पहले से ही एक नैरेटिव तैयार कर रही है?

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क्या बोलीं ममता ?

30 अप्रैल को, TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने करीब नौ मिनट का एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने TMC उम्मीदवारों, नेताओं और कार्यकर्ताओं से EVM स्ट्रांगरूम पर चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी रखने की अपील की. ​​वह हाथ जोड़कर खड़ी थीं और उन्होंने चेतावनी दी कि 4 मई को वोटों की गिनती से पहले BJP मशीनों के साथ छेड़छाड़ करने या उन्हें बदलने की कोशिश कर सकती है. उसी शाम, भारी बारिश के बावजूद, वह रात करीब 8:15 बजे दक्षिण कोलकाता के सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल स्थित EVM स्ट्रांगरूम (जो उनके भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए वोटों की गिनती का केंद्र है) पहुंचीं.

Tags: home-hero-pos-4Mamta Banerjeewest bengalwest bengal election
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