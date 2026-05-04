West Bengal Election Results 2026: क्रिकेटर अशोक डिंडा मोयना सीट से चल रहे आगे, TMC दे रही कड़ी टक्कर

West Bengal Election Results 2026 Ashoke Dinda Moyna Constituency: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में मोयना सीट इस समय चर्चा का केंद्र बनी हुई है. यह सीट इसलिए भी खास है क्योंकि यहां पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा (Ashoke Dinda) बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं. क्रिकेट के मैदान पर अपनी तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर डिंडा अब राजनीतिक पिच पर भी मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं और शुरुआती रुझानों में उन्होंने बढ़त हासिल की है. पिछले साल भी वह भारी मतों से विजयी रहे थे. एक बार फिर वह अपनी सीट को बचाने में लगे हुए हैं.

भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे डिंडा के लिए यह मुकाबला प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है. हालांकि उनके लिए राह आसान नहीं है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार चंदन मोंडल (Chandan Mondal) लगातार उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं. मोयना सीट पर दोनों नेताओं के बीच कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है, जिससे यह मुकाबला बेहद रोमांचक बन गया है. जैसे-जैसे मतगणना आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नतीजों में बदलाव की संभावना भी बनी हुई है.

पहले भी रह चुके हैं विधायक

अशोक डिंडा पहले भी मोयना विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस बार वह दोबारा जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहते हैं. क्रिकेट से राजनीति तक का उनका सफर काफी चर्चा में रहा है और उनकी लोकप्रियता उन्हें चुनावी मैदान में भी फायदा पहुंचाती दिख रही है. चुनाव प्रचार के दौरान डिंडा ने विकास, रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जबकि टीएमसी उम्मीदवार चंदन मोंडल ने स्थानीय स्तर पर अपनी मजबूत पकड़ के दम पर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है.

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भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे

फिलहाल सभी की निगाहें मोयना सीट के अंतिम नतीजों पर टिकी हैं, क्योंकि यह मुकाबला पश्चिम बंगाल चुनाव के सबसे हाई-प्रोफाइल मुकाबलों में से एक बन चुका है. पूरे पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी होती दिखाई दे रही हैं. क्योंकि रूझानों में वह 150 से अधिक सीटें लाती हुई दिख रही है. अगर वह 148 सीट ले आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाती हुई दिखाई देगी.