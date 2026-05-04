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West Bengal Election Result 2026 BJP victory: भाजपा की जीत को लेकर सबसे बड़ा खुलासा, क्या LEFT हो गए RIGHT!

West Bengal Election Result 2026 BJP Victory: भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कारिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल कर ली है. सिर्फ औपचारिक एलान होना बाकी है.

By: JP Yadav | Published: May 4, 2026 12:33:23 PM IST

भाजपा की जीत का क्या है लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन?
भाजपा की जीत का क्या है लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन?


West Bengal Election Result 2026 BJP victory: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रुझान बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की सत्ता में आ रही है. इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस एक दशक के बाद पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर हो रही है. पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि सत्ता विरोध लहर, कांग्रेस बहुत कमजोर होना और वामदलों का करीब-करीब खत्म होना भारतीय जनता पार्टी की जीत का प्रमुख कारण रहा. 

लेफ्ट (वाम) हो गए राइट

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि    1977-2011 तक यानी 34 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में शासन करने वाला वाम मोर्चा (Left Front) में सत्ता से बाहर हो गया. वाम दलों की जगह ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने ले ली. एक दौर था जब वामपंथी और भाजपा कार्यकर्ता अक्सर पश्चिम बंगाल में एक-दूसरे के विरोध में खड़े होते थे, लेकिन पिछले 10 साल से हालात बदले हैं. जानकारों का कहना है कि वाम दलों के करीब-करीब सभी कार्यकर्ता फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं. यही वजह है कि जो स्थिति एक दौर में वाम दलों की थी, वही स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी की हो गई है.  

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कांग्रेस और TMC से दूरी और भाजपा से करीब

बताया जाता है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस से नाराज वाम कार्यकर्ता धीरे-धीरे भाजपा के करीब गए. अब आलम यह है कि 90 प्रतिशत से  अधिक वाम कार्यकर्ता भाजपा के साथ हैं. यही वजह है कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में वाम दलों को सिर्फ 1 सीट मिल रही है. 

सिर्फ 7 साल में भाजपा ने हासिल की सत्ता

दरअसल, वर्ष 2011 में वाम दल पश्चिम बंगाल में सत्ता से बाहर हो गए. इसके बाद वाम मोर्चा लगातार कमजोर होता रहा. 2011 के बाद से राज्य में अपनी सत्ता खो चुका चुका वाम लगातार कमजोर हुआ. पिछले चुनाव यानी पश्चिम बंगाल में हुए 2021 के विधानसभा चुनाव में वाम दलों का वोट शेयर काफी कम हो गया था.

कांग्रेस और वामदल पहुंच हासिये पर

कुछ रिपोर्टों में दावा भी किया गया था कि 15 साल के टीएमसी शासन के बाद बदलाव होगा. बंगाल में लेफ्ट (Left) का दबदबा काफी पहले खत्म हो चुका है और अब मुख्य मुकाबला बीजेपी (Right) और टीएमसी के बीच था.   यह भी रोचक है कि भारतीय जनता पार्टी का उभार 2019 के बाद से शुरू हुआ. इस तरह 7 सालों के दौरान ही भाजपा ने ना केवल अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया बल्कि 2026 में सत्ता पर भी काबिज हो गई. 

Tags: West Bengal Election 2026
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