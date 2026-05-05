Congress: बंगाल में कांग्रेस की एंट्री! फरक्का में Motab Shaikh ने लहराया झंडा; नामांकन के आखिरी दिन तक झोंकी थी जान

Motab Sheikh Farakka Win: जैसा की आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे लगभग सामने ही हैं. हर तरफ BJP की चर्चा है वहीं अब CM फेस को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. साथ ही बता दें कि एक सीट ऐसी है जहां कांग्रेस ने बाजी मार ली है. जी हाँ! 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजों में, कांग्रेस पार्टी को फरक्का सीट पर जीत मिली है. बता दें कि इस निर्वाचन क्षेत्र से, कांग्रेस उम्मीदवार MOTAB SHAIKH ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 63,050 वोट हासिल किए. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को 8,193 वोटों के अंतर से मात दी है. पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस पार्टी केवल दो सीटें ही जीत पाई है. इसके विपरीत, भारतीय जनता पार्टी (BJP) 200 से ज़्यादा सीटें जीतने की स्थिति में है

SIR सूची से हुआ था नाम खारिज

सबसे खास बात तो ये है कि SIR सूची से नाम खारिज होने पर मोताब शेख ने अदालत में लड़ाई लड़ी. इतना ही नहीं नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन उनका नाम मंज़ूर हो गया. और उन्होंने फरक्का से चुनाव जीत लिया. इसके अलावा, पाँच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस पार्टी को केवल केरल में जीत मिली, जहाँ वो सरकार बनाने जा रही है. केरल में जीत के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है. लेकिन, पश्चिम बंगाल में अपनी हार के संबंध में कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

क्या बोले राहुल गांधी?

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने ये कहा कि केरल में मेरे भाइयों और बहनों का एक सचमुच निर्णायक जनादेश देने के लिए धन्यवाद. हर UDF नेता और कार्यकर्ता को उनकी कड़ी मेहनत और बेहतरीन चुनाव प्रचार के लिए बधाई. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, केरल में प्रतिभा है, केरल में क्षमता है, और अब केरल में एक ऐसी UDF सरकार है जिसके पास इन दोनों का सही इस्तेमाल करने का विज़न है. मैं बहुत जल्द अपने केरल परिवार से मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ.”

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