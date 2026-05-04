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सुवेंदु अधिकारी से रूपा गांगुली तक… बंगाल में बीजेपी की ओर से CM के 5 दावेदार, रेस में कौन आगे?

West Bengal Election 2026 BJP CM Candidate: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद अब वोटों की गिनती की जा रही है. शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. ऐसे में सवाल है कि अगर बीजेपी बंगाल में अपनी सरकार बनाती है, तो फिर सीएम कौन बनेगा. जानें बीजेपी की ओर से सीएम पद के 5 बड़े दावेदार...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 4, 2026 12:26:56 PM IST

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से CM पद के बड़े दावेदार.
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से CM पद के बड़े दावेदार.


West Bengal Election 2026 BJP CM Candidate: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के चुनावी नतीजे 4 मई यानी सोमवार को आने वाले हैं. बंगाल के सभी 294 सीटों पर वोटों की गिनती की जा रही है. शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) आगे चल रही है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. फिलहाल बीजेपी 159 सीटों पर आगे चल रही है. हालांकि शाम तक चुनाव के सटीक परिणाम सामने आ जाएंगे. अगर रुझानों की तरह ही बीजेपी अंतिम परिणाम में बहुमत हासिल करती है, तो पहली बार वह बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि अगर बीजेपी बंगाल में बहुमत हासिल करती है, तो सीएम कौन बनेगा. जानें सीएम के दावेदारों की लिस्ट…

दिलीप घोष

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से सीएम के दावेदार की रेस में दिलीप घोष काफी आगे चल रहे हैं. दिलीप घोष बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक हैं, जो बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. इसकी वजह से जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है. दिलीप घोष ने आरएसएस के प्रचारक के तौर पर अपनी राजनीतिक जर्नी शुरू की थी. इसके बाद साल 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए. फिर अगले ही साल वह पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष बने. इसके बाद 2016 में दिलीप घोष ने विधानसभा चुनाव में खड़गपुर सदर सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. फिर साल 2019 में मेदिनीपुर लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़कर जीत हासिल किया. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में दिलीप घोष खड़गपुर सदर सीट से उम्मीदवार हैं.

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सुवेंदु अधिकारी

बंगाल में बीजेपी के सीएम की रेस में सुवेंदु अधिकारी का नाम भी आगे बताया जा रहा है. वर्तमान में सुवेंदु अधिकारी बंगाल के नंदीग्राम सीट से विधायक हैं. सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं। वह वर्तमान में नंदीग्राम सीट से विधायक हैं और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. सुवेंदु अधिकारी पहले तृणमूल कांग्रेस में शामिल थे, लेकिन फिर बीजेपी में चल गए. साल 2021 के विधानसभा चुनाव में सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनाव हराया था. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भी भवानीपुर सीट पर सुवेंदु अधिकारी और ममती बनर्जी के बीच कड़ी टक्कर है. सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं. ऐसे में वह सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं.

अग्निमित्रा पॉल

अग्निमित्रा पॉल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रमुख महिला नेताओं में से एक हैं. राजनीति में आने से पहले अग्निमित्रा पॉल फैशन डिजाइनर थीं, लेकिन अब वो बीजेपी की बड़ी नेता हैं. वर्तमान में अग्निमित्रा पॉल पश्चिम बंगाल विधानसभा के आसनसोल दक्षिण सीट से विधायक हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अग्निमित्रा पॉल एक बार फिर से इसी सीट से चुनावी मैदान में हैं. इससे पहले अग्निमित्रा पॉल बंगाल में बीजेपी की महिला मोर्चा की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. ऐसे में अगर बीजेपी बंगाल में महिला सीएम बनाने पर विचार करेगी, तो अग्निमित्रा पॉल का नाम सबसे आगे हो सकता है.

रूपा गांगुली

रूपा गांगुली बंगाली और हिंदी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस रही हैं. उन्होंने महाभारत सीरियल में द्रौपदी की भूमिका निभाई थी, जिससे उन्हें काफी लोकप्रियता मिली थी. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में रूपा गांगुली सोनारपुर दक्षिण विधानसभी सीट से चुनावी रण में उतरी हैं. इससे पहले वह राज्यसभा की सांसद रह चुकी हैं. साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चा की कमान भी संभाली है. मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद पर हैं. ऐसे में अगर बीजेपी बहुमत हासिल करने के बाद महिला सीएम बनाना चाहेगी, तो रूपा गांगुली सीएम की रेस में आगे होंगी.

समिक भट्टाचार्य

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से सीएम उम्मीदवार की रेस में समिक भट्टाचार्य का नाम भी शामिल है. समिक भट्टाचार्य बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं. 62 साल के समिक भट्टाचार्य बंगाल में बीजेपी के जाने-माने नेताओं में से एक हैं, जो जमीनी स्तर पर जनता से जुड़े हुए हैं. मौजूदा समय में समिक भट्टाचार्य आरएसएस कार्यकर्ता और राज्यसभा सांसद हैं.

Tags: West Bengal Election 2026West Bengal Election Results 2026
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