पश्चिम बंगाल के बाद बीजेपी के निशाने पर कौन-कौन से राज्य? जहां सरकार बनाने की करेगी कोशिश

BJP Party Next State: पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नजर किस राज्य पर है. आइए जानते हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी अब अपना पूरा फोकस पंजाब पर लगाने वाली है. जहां अगले साल चुनाव होने वाला है.

हाल ही में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में चले गए. इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी का अगला टारगेट पंजाब होगा. हालांकि, तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस चुनाव में सफलता नहीं मिली है.

किन राज्यों में बीजेपी की सरकार है?

असम और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के करीब पहुंची बीजेपी का शासन अब 23 राज्यों में हो जाएगा. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, पुदुचेरी सहित अन्य राज्यों में बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकार है. ऐसे में अब बीजेपी तमिलनाडु, केरल, पंजाब, तेलंगाना पर पूरा फोकस करेगी.

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बीजेपी के निशाने पर होगी पंजाब और तेलंगाना

हालांकि, केरल और तमिलनाडु में इस बार चुनाव में बीजेपी को सफलता नहीं मिली है. ऐसे में पंजाब और तेलंगाना पर बीजेपी की पूरी नजर होगी. जहां सरकार बनाना बीजेपी की पहली प्राथमिकता होगी. पंजाब की बात करें तो वहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है. इसके अलावा, तेलंगाना में 2028 में विधानसभा चुनाव होने वाला है. ऐसे में अब बीजेपी और उसकी पूरी टीम की नजर अपने दम पर पंजाब और तेलंगाना में सरकार बनाने की रहेगी.

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किन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है?

जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, उनमें कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है. हालांकि, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में बीजेपी की सरकार पहले रही है. लेकिन पंजाब और तेलंगाना में अकेले दम पर बीजेपी की सरकार अब तक नहीं बनी है. ऐसे में फिलहाल बीजेपी पंजाब और तेलंगाना में पूरा फोकस करेगी. लेकिन बीजेपी की नजर केरल और तमिलनाडु में जरूर रहेगा. जहां बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश करेगी.

