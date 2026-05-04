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टीएमसी में नंबर दो माने जाने लगे सुवेंदु अधिकारी ममता से क्यों हुए अलग? जानें कितनी है बीजेपी नेता की नेट वर्थ

Suvendu Adhikari:सुवेंदु अधिकारी ने साल 2001 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार झेलनी पड़ी. 2004 में सुवेंदु तामलुक लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उनके हाथ एक और हार लगी. दो हार के बाद वो अपने पिता की सीट ओल्ड कांथी विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचने में सफल हुए.

By: Divyanshi Singh | Published: May 4, 2026 6:11:39 AM IST

सुवेंदु अधिकारी ममता से क्यों हुए अलग?
सुवेंदु अधिकारी ममता से क्यों हुए अलग?


Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में मतदान खत्म होने के बाद अब सबकी नजरें मतगणना पर टिकी हुई। 4 मई को होने वाली मतगणना के नतीजे ही यह तय करेंगे कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। भवानीपुर सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीट बनी हुई है। इस सीट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी के सुवेंदु अधिकारीअधिकारी से है। यह मुकाबला राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। 2021 में नंदीग्राम से जीत हासिल करने के बाद सुवेंदु अधिकारी अब मुख्यमंत्री को उनके ही गढ़ में चुनौती दे रहे हैं।

ममता की 2011 और 2016 के चुनावी जीत में सुवेंदु की भूमिका सबसे अहम थी. संगठन की रणनीति को जमीन पर उतारने में माहिर सुवेंदु ने पर्दे के पीछे से ममता की जीत की कहानी लिखी.  सुवेंदु ने अपने सियासी करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी. वो कांग्रेस स्टूडेंट फ्रंट से राजनीति में आए और कांथी के प्रभात कुमार कॉलेज में वो छात्र संघ के जनरल सेकरेट्री बनें और महज 25 साल की उम्र में कांथी से पार्षद भी चुन लिए गए.

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सुवेंदु अधिकारी ने साल 2001 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार झेलनी पड़ी. 2004 में सुवेंदु तामलुक लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उनके हाथ एक और हार लगी. दो हार के बाद वो अपने पिता की सीट ओल्ड कांथी विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचने में सफल हुए. मगर वो सिर्फ तीन साल ही विधायक रहे और तीन साल बाद तामलुक लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंच गए. विधायकी से इस्तीफा दे दिया.

ममता कैबिनेट में मंत्री

इस सीट से 2014 में भी सांसद चुने गए, लेकिन दो साल बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में वो पूर्वी मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल की. सांसदी से इस्तीफा दिया और ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए. 27 मई 2016 को दूसरे ममता बनर्जी मंत्रालय में परिवहन, सिंचाई और जल संसाधन मंत्री के रूप में शपथ ली.

इन इलाकों में सुवेंदु का प्रभाव

सुवेंदु टीएमसी में नंबर दो माने जाने लगे. ममता ने उन्हें बंगाल के अलग-अलग इलाकों में संगठन के विस्तार का काम सौंपा. सुवेंदु ने जंगल महल यानी पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों में पार्टी को मजबूत किया. इस दौरान उन्होंने पूर्व, पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम, मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों के विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव बढ़ाया है. पश्चिम बंगाल की 60 से अधिक विधानसभा सीटों को यह परिवार प्रभावित करने की क्षमता रखता है.

कहां ममता से बिगड़ी बात?

शुभेंदु अधिकारी के ममता बनर्जी से विवाद की शुरुआत उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के पार्टी में उत्थान और प्रशांत किशोर के लगातार बढ़ते हस्तक्षेप को लेकर हुई थी. उसके बाद उन्हें पार्टी के कई पद से हटा दिया था. इससे नाराज होकर उनके समर्थक ने आमरा दादार अनुगामी के नाम से पूरे राज्य में पोस्टर लगा दिए. उसके बाद 26 नवंबर को पश्चिम बंगाल सरकार के तहत एक निकाय हुगली रिवर ब्रिज कमीशन (HRBC) के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया. 27 नवंबर को पश्चिम बंगाल परिवहन मंत्री के रूप में भी इस्तीफा दे दिया और आखिर में विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया.

शुभेंदु अधिकारी का नेट वर्थ

नंदीग्राम से फिर से चुनाव लड़ रहे भाजपा के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी का हलफनामा थोड़ा अलग कहानी बयां करता है. उनकी आय वर्ष 2020-21 में 8.13 लाख रुपए थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 17.38 लाख रुपए हो गयी. बावजूद इसके, उनकी घोषित चल संपत्ति में गिरावट आयी है. वर्ष 2021 में उनकी चल संपत्ति 59.31 लाख रुपए थी, जो घटकर मात्र 24.57 लाख रुपए रह गयी है.

Tags: Assembly Elections 2026Suvendu Adhikari
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