Home > देश > ममता के अभेद्य किले में खिला ‘कमल’, बंगाल में बीजेपी के जीत के बाद पीएम मोदी का पहला रिएक्शन आया सामने

ममता के अभेद्य किले में खिला ‘कमल’, बंगाल में बीजेपी के जीत के बाद पीएम मोदी का पहला रिएक्शन आया सामने

PM Modi Reaction On Bengal Win: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ने ममता बनर्जी के अभेद्य किले को सफलतापूर्व भेद दिया है. इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर बंगाल में जीत के लिए बधाई दी है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूर खबर.

By: Shristi S | Published: May 4, 2026 6:50:48 PM IST

बंगाल में बीजेपी के जीत के बाद पीएम मोदी का पहला रिएक्शन आया सामने
बंगाल में बीजेपी के जीत के बाद पीएम मोदी का पहला रिएक्शन आया सामने


West Bengal Election 2026 Results: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ने ममता बनर्जी के अभेद्य किले को सफलतापूर्व भेद दिया है. यह एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां सेंध लगाना अब तक लगभग असंभव प्रतीत होता था. उस काम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य भाजपाई नेताओं के सहारे पूरा किया गया.

इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर बंगाल में जीत के लिए बधाई दी है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूर खबर.

You Might Be Interested In

पीएम मोदी ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित

बंगाल चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल में BJP की यह ऐतिहासिक जीत, पीढ़ियों से अनगिनत कार्यकर्ताओं के प्रयासों और संघर्षों के बिना संभव नहीं थी. मैं उन सभी को नमन करता हूं. वर्षों तक उन्होंने जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत की है, हर तरह की मुश्किलों का सामना किया है और हमारे विकास के एजेंडे को लोगों तक पहुंचाया है. वे ही हमारी पार्टी की असली ताकत हैं.

मोदी के धुरंधर कार्यकर्ता

इस बदलाव के केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह थे, जिनकी रणनीतिक सूझबूझ और पार्टी संगठन पर मज़बूत पकड़ को इस जीत का मुख्य आधार माना जाता है. बंगाल में लगभग पंद्रह दिनों तक डेरा डाले रहे अमित शाह ने अपने चुनावी अभियान को केवल भाषण देने तक ही सीमित नहीं रखा; बल्कि उन्होंने इसे एक बेहद सुनियोजित मिशन में बदल दिया.

हालांकि, यह जीत केवल एक व्यक्ति की रणनीति का परिणाम नहीं थी. पांच प्रमुख नेताओं की एक कोर टीम ने, अमित शाह के साथ मिलकर काम करते हुए, हर मोर्चे पर असाधारण तालमेल के साथ काम किया.

  • धर्मेंद्र प्रधान ने अभियान के मुख्य रणनीतिकार की भूमिका निभाई. विभिन्न सामाजिक और जातीय समूहों के बीच एक नाज़ुक संतुलन बनाए रखते हुए, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व और राज्य इकाई के बीच एक मज़बूत सेतु का काम किया, जिससे संसाधनों और नेतृत्व प्रतिभा दोनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हुआ.
  • भूपेंद्र यादव ने विशेष रूप से पार्टी संगठन के सूक्ष्म-प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया. उनकी विशेषज्ञता पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक लामबंद करने और चुनावी प्रक्रिया में निहित कानूनी चुनौतियों को कुशलता से संभालने में थी ऐसी क्षमताएं जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर पार्टी की ताकत को काफी बढ़ाया.
  • सुनील बंसल ने संगठनात्मक मशीनरी को और अधिक मज़बूत करने का कार्यभार संभाला. ‘पन्ना प्रमुख’ (पेज-इन-चार्ज) मॉडल के माध्यम से, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का एक ऐसा नेटवर्क स्थापित किया जिसने TMC की कैडर-आधारित संरचना के सामने सीधी चुनौती पेश की. उन्होंने विभिन्न नेताओं के बीच की दूरियों को पाटने और आंतरिक मतभेदों को सुलझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पिछले चार सालों में हर विधानसभा क्षेत्र से मिले फ़ीडबैक का इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने न सिर्फ़ मौजूदा कमियों को दूर किया, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरकर जमीनी स्तर पर ममता बनर्जी सरकार के ख़िलाफ़ अहम मुद्दे उठाने के लिए भी प्रेरित किया.
  • अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए, बिप्लब कुमार देब ने खास तौर पर उन इलाकों पर ध्यान केंद्रित किया, जिनकी त्रिपुरा के साथ सामाजिक-सांस्कृतिक समानताएं थीं. उनके आक्रामक चुनाव प्रचार के अंदाज़ ने पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भर दी.
  • अमित मालवीय ने डिजिटल मोर्चे पर ‘नरेटिव की लड़ाई’ की अगुवाई की. सोशल मीडिया का प्रभावी इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने बड़े पैमाने पर विभिन्न मुद्दों को सामने लाया और विपक्ष की दुष्प्रचार मशीनरी का सफलतापूर्वक मुक़ाबला किया, जिससे जनमत को आकार देने में मदद मिली.

इन सभी नेताओं के सामूहिक प्रयासों ने पश्चिम बंगाल में BJP के लिए अवसरों के नए रास्ते खोल दिए. यह जीत महज़ एक चुनावी नतीजा बनकर सामने नहीं आई, बल्कि यह एक सुनियोजित रणनीति, एक मज़बूत संगठनात्मक ढांचे और लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम थी, जिसने बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया.

Tags: Assembly Elections 2026home-hero-pos-2pm modiWest Bengal Election 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिट्टी नहीं, आटे का दीपक जलाइए, 11 दिन में दिखेगा...

May 4, 2026

ज्यादा आइसक्रीम खाने के नुकसान

May 4, 2026

तरबूज के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें

May 4, 2026

कच्चा पपीता घर पर कैसे पकाएं?

May 4, 2026

गर्मी में देसी घी खाएं या नहीं?

May 4, 2026

ज्यादा पनीर खाने के नुकसान

May 3, 2026
ममता के अभेद्य किले में खिला ‘कमल’, बंगाल में बीजेपी के जीत के बाद पीएम मोदी का पहला रिएक्शन आया सामने

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ममता के अभेद्य किले में खिला ‘कमल’, बंगाल में बीजेपी के जीत के बाद पीएम मोदी का पहला रिएक्शन आया सामने
ममता के अभेद्य किले में खिला ‘कमल’, बंगाल में बीजेपी के जीत के बाद पीएम मोदी का पहला रिएक्शन आया सामने
ममता के अभेद्य किले में खिला ‘कमल’, बंगाल में बीजेपी के जीत के बाद पीएम मोदी का पहला रिएक्शन आया सामने
ममता के अभेद्य किले में खिला ‘कमल’, बंगाल में बीजेपी के जीत के बाद पीएम मोदी का पहला रिएक्शन आया सामने