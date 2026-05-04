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West Bengal Election 2026 Results: मतगणना के बीच हिंसा, जामुड़िया में TMC ऑफिस में लगी आग, बीजेपी ऐतिहासिक जीत के करीब

West Bengal Assembly Election 2026 Results: पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान ज़िले की जामुड़िया विधानसभा सीट पर चुनाव से जुड़ी हिंसा भड़क उठी है. यह हिंसा तब शुरू हुई जब रुझानों से पता चला कि BJP मज़बूत बढ़त बना रही है. वोटों की गिनती के दौरान, कुछ अज्ञात बदमाशों ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दफ़्तरों को निशाना बनाया और उनमें आग लगा दी.

By: Shristi S | Last Updated: May 4, 2026 4:15:42 PM IST

जामुड़िया में TMC ऑफिस में लगी आग
जामुड़िया में TMC ऑफिस में लगी आग


West Bengal Assembly Election 2026 Results: पश्चिम बंगाल में सोमवार को वोटो की गिनती जारी है और साथ ही बीजेपी राज्य में इतिहास रचने जा रही है. आज़ादी के बाद पहली बार राज्य में BJP की सरकार बनने की राह खुल गई है, क्योंकि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है. यह चुनाव ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न’ (SIR) के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद हो रहा पहला चुनाव है.

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का सीधा मुकाबला BJP से है. BJP का चेहरा मुख्यमंत्री के पूर्व करीबी सहयोगी और अब विपक्ष के तेज़-तर्रार नेता सुवेंदु अधिकारी हैं. इसी बीच यह भी खबर आ रही है कि जामुड़िया में टीएमसी दफ्तरों में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी.

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जामुड़िया में TMC दफ्तरों में लगी आग

पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान ज़िले की जामुड़िया विधानसभा सीट पर चुनाव से जुड़ी हिंसा भड़क उठी है. यह हिंसा तब शुरू हुई जब रुझानों से पता चला कि BJP मज़बूत बढ़त बना रही है. वोटों की गिनती के दौरान, कुछ अज्ञात बदमाशों ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दफ़्तरों को निशाना बनाया और उनमें आग लगा दी.

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, चुरुलिया और केंडा इलाक़ों में मौजूद TMC के दफ़्तरों को जला दिया गया. हालांकि, इन घटनाओं में अब तक किसी के हताहत होने की कोई ख़बर नहीं है, लेकिन संपत्ति को काफ़ी नुक़सान पहुंचा है. इस हिंसा के बाद, जो ज़िले में BJP की बढ़त के बीच हुई—पूरे इलाक़े में काफ़ी तनाव का माहौल बना हुआ है.

ये भी पढ़ें: Assembly Election 2026: जीत का एलान पहले ही? ममता के बयान से विपक्ष में बेचैनी; क्या सूरज डूबने तक होगा बड़ा खेला

विधानसभा का गणित

पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सीटें हैं. सरकार बनाने के लिए 148 सीटों के साधारण बहुमत की जरूरत होती है. चुनाव जीतने के लिए किसी भी पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को यह जादुई आंकड़ा हासिल करना जरूरी है. चुनावी मैदान में कांग्रेस और वाम मोर्चा भी शामिल हैं. इस चुनावी समीकरण में एक नया मोड़ तब आया, जब तृणमूल के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने एक नई पार्टी बनाई. हुमायूं कबीर तब सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद बनाने की पहल की थी.

2021 में, तृणमूल ने 215 सीटें जीतीं, जबकि BJP ने बंगाल में अपनी पैठ और गहरी की और 77 सीटें हासिल कीं; इस तरह वह राज्य विधानसभा में पहली बार मुख्य विपक्षी पार्टी बनी. कांग्रेस और वाम दलों को एक भी सीट नहीं मिली। मुख्यमंत्री बनर्जी नंदीग्राम में विपक्ष के नेता अधिकारी से हार गईं, लेकिन बाद में भवानीपुर से उपचुनाव के ज़रिए चुनी गईं.

Tags: Assembly Elections 2026BJPTMCwest bengal chunav
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