West Bengal Election 2026: कांग्रेस ने 284 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित; अधीर रंजन चौधरी को इस सीट से मिला टिकट

Congress Candidate List 2026: कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है. पार्टी ने कुल 284 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, जो चुनावी तैयारी में उसकी आक्रामक रणनीति को दर्शाता है. यह सूची रविवार, 29 मार्च 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सार्वजनिक की गई. कांग्रेस इस बार राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से बड़े और अनुभवी चेहरों पर दांव लगा रही है.

अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर से टिकट

सूची में सबसे प्रमुख नाम अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) का है, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं. पार्टी ने उन्हें बहरामपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं और उनकी उम्मीदवारी से कांग्रेस को इस सीट पर मजबूत स्थिति मिलने की उम्मीद है. उनके अनुभव और संगठन में पकड़ को देखते हुए यह फैसला रणनीतिक माना जा रहा है.

मौसम नूर को मालतीपुर से मौका

कांग्रेस ने मौसम नूर (Mausam Noor) पर भी भरोसा जताया है. हाल ही में राज्यसभा सांसद के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है. पार्टी ने उन्हें मालतीपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया है. मौसम नूर का राजनीतिक अनुभव और क्षेत्र में उनकी पहचान कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. यह कदम दर्शाता है कि पार्टी पुराने और भरोसेमंद नेताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति अपना रही है.

भवानीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला

भवानीपुर सीट पर कांग्रेस ने प्रदीप प्रसाद को मैदान में उतारा है. यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. इस तरह भवानीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, जो चुनाव का सबसे हाई-प्रोफाइल मुकाबला बन सकता है.