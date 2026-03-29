Home > देश > West Bengal Election 2026: कांग्रेस ने 284 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित; अधीर रंजन चौधरी को इस सीट से मिला टिकट

West Bengal Election 2026: कांग्रेस ने 284 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित; अधीर रंजन चौधरी को इस सीट से मिला टिकट

West Bengal Election 2026: सूची में सबसे प्रमुख नाम अधीर रंजन चौधरी का है, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं. पार्टी ने उन्हें बहरामपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: March 29, 2026 8:26:03 PM IST

कांग्रेस ने 284 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित
कांग्रेस ने 284 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित


Congress Candidate List 2026: कांग्रेस  ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है. पार्टी ने कुल 284 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, जो चुनावी तैयारी में उसकी आक्रामक रणनीति को दर्शाता है. यह सूची रविवार, 29 मार्च 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सार्वजनिक की गई. कांग्रेस इस बार राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से बड़े और अनुभवी चेहरों पर दांव लगा रही है.

You Might Be Interested In

अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर से टिकट

सूची में सबसे प्रमुख नाम अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) का है, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं. पार्टी ने उन्हें बहरामपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं और उनकी उम्मीदवारी से कांग्रेस को इस सीट पर मजबूत स्थिति मिलने की उम्मीद है. उनके अनुभव और संगठन में पकड़ को देखते हुए यह फैसला रणनीतिक माना जा रहा है.

मौसम नूर को मालतीपुर से मौका

कांग्रेस ने मौसम नूर (Mausam Noor) पर भी भरोसा जताया है. हाल ही में राज्यसभा सांसद के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है. पार्टी ने उन्हें मालतीपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया है. मौसम नूर का राजनीतिक अनुभव और क्षेत्र में उनकी पहचान कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. यह कदम दर्शाता है कि पार्टी पुराने और भरोसेमंद नेताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति अपना रही है.

भवानीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला

भवानीपुर सीट पर कांग्रेस ने प्रदीप प्रसाद को मैदान में उतारा है. यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी (Mamata Banerjee)  और सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. इस तरह भवानीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, जो चुनाव का सबसे हाई-प्रोफाइल मुकाबला बन सकता है.

You Might Be Interested In
Tags: Adhir Ranjan ChowdhuryBerhampore electioncongressCongress Candidate List 2026West Bengal Election 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिर्फ पीने के लिए नहीं, इन चीजों में भी काम...

March 29, 2026

जोड़ों के दर्द से हैं परेशान इस पीली चीज का...

March 29, 2026

स्वादिष्ट के साथ फायदेमंद भी हैं खरबूजे के बीज

March 29, 2026

कच्चा नारियल खाने के फायदे, सेहत के लिए है वरदान

March 28, 2026

4 रुपए से शुरू हुआ सफर – जानिए भारत में...

March 28, 2026

अपनी शाम को बनाएं खास, इन 8 बीच पर देखें...

March 28, 2026
West Bengal Election 2026: कांग्रेस ने 284 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित; अधीर रंजन चौधरी को इस सीट से मिला टिकट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

West Bengal Election 2026: कांग्रेस ने 284 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित; अधीर रंजन चौधरी को इस सीट से मिला टिकट
West Bengal Election 2026: कांग्रेस ने 284 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित; अधीर रंजन चौधरी को इस सीट से मिला टिकट
West Bengal Election 2026: कांग्रेस ने 284 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित; अधीर रंजन चौधरी को इस सीट से मिला टिकट
West Bengal Election 2026: कांग्रेस ने 284 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित; अधीर रंजन चौधरी को इस सीट से मिला टिकट