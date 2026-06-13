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क्या बिस्तर के नीचे छुपा था काला धन? श्रीराम पर बयान से मचा था बवाल; अब ED के शिंकजे में आए TMC विधायक मदन मित्रा

TMC MLA Madan Mitra ED Raid: पश्चिम बंगाल में शनिवार सुबह म्युनिसिपल भर्ती घोटाले के सिलसिले में ED की टीम ने MC विधायक मदन मित्रा के ठिकानों पर छापेमारी की, तो अधिकारी वहां मिली चीज़ों को देखकर हैरान रह गए.

By: Shristi S | Published: June 13, 2026 4:32:21 PM IST

TMC विधायक मदन मित्रा के घर ED की रेड
TMC विधायक मदन मित्रा के घर ED की रेड


ED Raids TMC MLA Madan Mitra: पश्चिम बंगाल (West Bengal) की राजनीति में अक्सर अपनी विवादित बयान के लिए मशहूर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक मदन मित्रा एक बार फिर चर्चा में हैं. हालांकि, इस बार सुर्खियां उनके बयानों को लेकर नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना को लेकर हैं जिसने पूरे बंगाल में हलचल मचा दी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब शनिवार सुबह म्युनिसिपल भर्ती घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की, तो अधिकारी वहां मिली चीज़ों को देखकर हैरान रह गए. मदन मित्रा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं क्योंकि जांच एजेंसियां ​​उनकी कथित गैर-कानूनी गतिविधियों का पता लगाने में जुटी हैं.

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भगवान राम पर टिप्पणी को लेकर देश भर में हुआ था हंगामा

पिछले साल सोशल मीडिया पर मदन मित्रा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने यह दावा करके हिंदुओं की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई थी कि भगवान राम एक मुस्लिम थे. इस बयान के बाद उन्हें बीजेपी और आम जनता के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. हालांकि मित्रा का दावा था कि वह सिर्फ बीजेपी की समझ को चुनौती दे रहे थे, लेकिन जनता ने इसे अपनी आस्था पर सीधा हमला माना.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि मदन मित्रा, जो कुछ समय पहले तक दूसरों को उपदेश दे रहे थे और हिंदू धर्म पर तंज कस रहे थे अब भ्रष्टाचार के जाल में फंस गए हैं और कानूनी जांच का सामना कर रहे हैं. उनके बिस्तर के नीचे छिपे कैश के मिलने से सत्ता के उस बड़े और काले खेल का पर्दाफाश हुआ है जो उनके बयानों की आड़ में चल रहा था. अब उनके निजी और राजनीतिक जीवन में बड़ी उथल-पुथल तय लग रही है.

क्या बिस्तर के नीचे छिपा था ‘ब्लैक मनी’ का राज़?

शनिवार सुबह करीब 6:00 बजे प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार सदस्यीय टीम ने दक्षिणेश्वर में मदन मित्रा के आवास पर छापेमारी की. केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में की गई इस छापेमारी के दौरान, जब ED अधिकारियों ने मदन मित्रा के बेडरूम की तलाशी ली तो वे हैरान रह गए.

सूत्रों के मुताबिक, उनके बिस्तर के नीचे से भारी मात्रा में कैश और कई गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए; इन दस्तावेजों का सीधा संबंध म्युनिसिपल भर्ती में हुई गड़बड़ियों से हो सकता है. जांच एजेंसियां ​​अब बारीकी से इस बात की जांच कर रही हैं कि भ्रष्टाचार से जुड़ी इतनी बड़ी रकम बिस्तर के नीचे क्यों छिपाकर रखी गई थी.

ED ने जांच का दायरा बढ़ाया

ED ने अपनी तलाशी सिर्फ़ दक्षिणेश्वर वाले घर तक ही सीमित नहीं रखी; अधिकारियों ने भवानीपुर में मदन मित्रा के घर और जोका में एक पुराने फ़्लैट की भी तलाशी ली. शनिवार सुबह, ED की एक टीम धीरेंद्रनाथ घोष रोड पर स्थित उनके भवानीपुर वाले घर पहुंची और वहां डेरा डाल दिया. इसके अलावा, एजेंसी ने सुबह 7:30 बजे जादूबुबा मार्केट के ठीक सामने स्थित उनके पार्टी ऑफ़िस पर भी छापा मारा.

खबरों के मुताबिक, दक्षिणेश्वर वाले घर के ग्राउंड फ़्लोर पर एक स्थानीय व्यापारी का ऑफ़िस है, जिस जगह पर मदन मित्रा ने कथित तौर पर जबरदस्ती कब्ज़ा कर रखा था. ED अब इस पहलू की जांच कर रही है कि क्या उस ऑफ़िस का इस्तेमाल गैर-कानूनी गतिविधियों या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा था.

Tags: EDTMCWest Bengal News
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