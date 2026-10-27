West Bengal Crime: बेटे के इश्क ने पूरे परिवार के उतरवाए कपड़े, सड़कों पर करवाई परेड; लोग बनाते रहे वीडियो

West Bengal Crime: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से दरिंदगी और कानून की धज्जियां उड़ा देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर नाबालिग लड़की से रिश्ते के चलते पिता और 18 साल के बेटे को कथित तौर पर नग्न करके सड़क पर घुमाया गया. युवक के पिता का यह भी आरोप है कि मुख्य आरोपी ने उनसे कहा कि या तो वो अपने बेटे को पिस्तौल से गोली मार दें या फिर ओवन में गर्म किए गए चाकू से उसे मार डालें.

यह वारदात रविवार (25 अक्टूबर, 2026) की शाम लक्ष्मी पूजा के दौरान हुई जब युवक लड़की से मिलने बसुंधरा पार्क गया था. मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि आरोपियों ने युवक और उसके दोस्त को पकड़ लिया और बाद में फोन करके युवक के पिता को भी वहां बुला लिया. अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों के लिए काम करने वाले आरोपी राहुल बर्मन ने युवक, उसके पिता और उसके दोस्त पर पिस्तौल तान दी और जान से मारने की धमकी दी. इस दौरान सड़क पर ही तीनों के साथ मारपीट भी की गई.

बंदूक की नोंक पर उतरवाए कपड़े

पुलिस ने बताया कि रविवार को कोलकाता के सरसुना इलाके में 13 साल की एक लड़की के परिवार वालों ने बंदूक की नोक पर एक 18 साल के युवक, उसके पिता और एक दोस्त को कपड़े उतारने और भीड़-भाड़ वाली सड़क पर नग्न चलने के लिए मजबूर किया. लड़की के माता-पिता और उसके मामा राहुल बर्मन (जो मुख्य आरोपी है) समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

‘बेटे को गोली मारो या चाकू घोंपो’

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, युवक के पिता ने आरोप लगाया है कि राहुल बर्मन ने उनसे कहा कि या तो वे अपने बेटे को पिस्तौल से गोली मार दें या फिर ओवन में गर्म किए गए चाकू से उसे घोंप दें. जब पिता ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया तो तीनों को कपड़े उतारने और मुख्य सड़क पर नग्न चलने के लिए मजबूर किया गया. पीड़ित व्यक्ति के पिता ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें एक संकरी गली से नहीं गुजरने दिया, बल्कि वे उन्हें भीड़भाड़ वाली मुख्य सड़क पर ले गए. उन्होंने कहा कि वो हमें परेड की तरह घुमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें संकरी गली से नहीं जाने दिया. वो हमें भीड़भाड़ वाली मुख्य सड़क पर ले गए और वहां लोगों ने वीडियो बना लिए जो बाद में वायरल हो गए.

कई धाराओं में दर्ज की गई FIR

वहीं जानकारी और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है, जिनमें आपराधिक धमकी, अपहरण, अवैध रूप से बंधक बनाना, पुरुषों की गरिमा को ठेस पहुंचाना, और अवैध हथियार व धारदार हथियार का इस्तेमाल करना शामिल है. कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये आरोप भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत लगाए गए हैं. आरोप है कि रविवार रात और फिर सोमवार सुबह बसुंधरा पार्क के कुछ नाराज निवासियों ने लड़की के घर में तोड़फोड़ की. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरसुना थाने की पुलिस को वहां तैनात किया गया है.