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Bengal Liquor Ban: बंगाल में अब इन जगहों पर नहीं बिकेगी शराब, CM सुवेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला

Suvendu Adhikari Liquor Verdict: माना जा रहा है कि इससे स्कूल और कॉलेज के आसपास शराब की उपलब्धता कम होगी और छात्रों पर इसका नकारात्मक प्रभाव घटेगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 26, 2026 6:17:24 PM IST

CM सुवेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
CM सुवेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला


Bengal Liquor Ban: पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में अब स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार इस नियम को सख्ती से लागू करेगी ताकि शैक्षणिक और धार्मिक स्थलों के आसपास का माहौल बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सके.

छात्रों और धार्मिक स्थलों को मिलेगा फायदा

सीएम के इस फैसले को सामाजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इससे स्कूल और कॉलेज के आसपास शराब की उपलब्धता कम होगी और छात्रों पर इसका नकारात्मक प्रभाव घटेगा. साथ ही मंदिरों और धार्मिक स्थलों के आसपास भी शांत और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने में मदद मिलेगी.

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शराबबंदी वाले राज्यों का भी हुआ जिक्र

इस दौरान देश के उन राज्यों का भी जिक्र हुआ जहां शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू है. Bihar में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है, जबकि Gujarat, Mizoram और Nagaland में भी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है.

सुप्रीम कोर्ट ने भी 2016 में हाईवे से 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया था. बाद में 2024 में अदालत ने धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास शराब दुकानों को लेकर स्थिति स्पष्ट की थी.

महिलाओं के लिए ‘अन्नपूर्णा योजना’

मुख्यमंत्री ने महिलाओं को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने बताया कि सरकार 27 मई से ‘अन्नपूर्णा योजना’ के लिए आवेदन फॉर्म जारी करेगी. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने में मदद करेगी.

5 रुपये में मिलेगा मछली-भात

बंगाल सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यभर में 400 विशेष कैंटीन शुरू किए जाएंगे, जहां सिर्फ 5 रुपये में मछली और चावल का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे गरीब वर्ग को राहत मिलेगी और कम कीमत में पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सकेगा.

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Tags: Bengal LiquorBengal Liquor Bancm suvendu adhikarihome-hero-pos-1Suvendu Adhikari NewsWest Bengal News
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