TMC Protest: ‘क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? बंगाली भाषी को जेल में डाल देंगे…’रोहिंग्या पर सरकार के एक्शन पर भड़की ममता बनर्जी

TMC Protest In Kolkata: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार (16 जुलाई, 2025) को भारी बारिश में भीगते हुए कोलकाता में एक विशाल विरोध मार्च निकाला। यह विरोध मार्च भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ आयोजित किया गया था।

इस विरोध मार्च में राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की एकजुटता भी देखने को मिली। खास बात यह रही कि इस मार्च में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी और पार्टी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे।

कोलकाता की सड़कों पर तीन किलोमीटर लंबे मार्च के दौरान टीएमसी ने भाजपा के खिलाफ नारे लगाए, जिनमें ‘भाजपा, छी छी’ भी शामिल था। मार्च के दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा, “मैंने फैसला किया है कि अब मैं बंगाली में ज़्यादा बोलूँगी। मुझे डिटेंशन कैंप में डाल दो। भाजपा, खेला होबे। बस इंतज़ार करो।”

#WATCH | Kolkata: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, TMC MP Abhishek Banerjee and other party leaders and workers take out a protest march alleging harassment of Bengali-speaking people in BJP-ruled states. pic.twitter.com/ufTYob21qI

— ANI (@ANI) July 16, 2025