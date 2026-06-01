West Bengal Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 35 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

West Bengal Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के लोक भवन में आयोजित किया गया और राज्यपाल आर.एन. रवि ने उन्हें शपथ दिलाई. भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(1A) के अनुसार, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 44 मंत्री हो सकते हैं.

जिन 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शरदवत मुखर्जी, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय और शंकर घोष शामिल थे. इनके अलावा, स्वपन दासगुप्ता, दूध कुमार मंडल, दीपक बर्मन, मनोज उरांव और गौरी शंकर घोष ने भी शपथ ली. इसके अलावा, बीजेपी विधायक राजेश महता, इंद्रनील खान और मालती रावा रॉय ने सरकार में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री (MoS) के रूप में शपथ ली.

खबर अपडेट की जा रही है…