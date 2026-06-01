Home > देश > West Bengal Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 35 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

West Bengal Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 35 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

West Bengal Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली.

By: Sohail Rahman | Published: June 1, 2026 11:53:58 AM IST

पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 35 विधायकों ने ली शपथ
पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 35 विधायकों ने ली शपथ


West Bengal Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के लोक भवन में आयोजित किया गया और राज्यपाल आर.एन. रवि ने उन्हें शपथ दिलाई. भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(1A) के अनुसार, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 44 मंत्री हो सकते हैं.

जिन 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शरदवत मुखर्जी, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय और शंकर घोष शामिल थे. इनके अलावा, स्वपन दासगुप्ता, दूध कुमार मंडल, दीपक बर्मन, मनोज उरांव और गौरी शंकर घोष ने भी शपथ ली. इसके अलावा, बीजेपी विधायक राजेश महता, इंद्रनील खान और मालती रावा रॉय ने सरकार में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री (MoS) के रूप में शपथ ली.

You Might Be Interested In

खबर अपडेट की जा रही है…

Tags: home-hero-pos-1Suvendu Adhikari
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दुनिया का सबसे मोटा शहर? जानें इसका नाम यहां…

June 1, 2026

कब्ज को कहें Tata Bye.. बस इन 5 सब्जियों का...

June 1, 2026

मटके में भी गर्म हो रहा है पानी? अपनाएं ये...

May 31, 2026

वीकेंड पर देखें ये संस्पेंस-थ्रिलर फिल्में

May 31, 2026

मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं...

May 31, 2026

‘तारक मेहता’ के सेट पर इस एक्ट्रेस को जबरन पहनाई...

May 31, 2026
West Bengal Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 35 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

West Bengal Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 35 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ
West Bengal Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 35 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ
West Bengal Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 35 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ
West Bengal Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 35 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ