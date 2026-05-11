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आयुष्मान भारत से लेकर BNS-BNSS तक मिली हरी झंडी, पहली कैबिनेट बैठक के बाद सीएम सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान

West Bengal Cabinet Decisions: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य केंद्र के प्रमुख स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, आयुष्मान भारत के साथ जुड़ेगा. यह घोषणा नई बनी BJP सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई प्रशासनिक और शासन संबंधी फैसले लेने के दौरान की गई.

By: Shristi S | Published: May 11, 2026 4:08:32 PM IST

पहली कैबिनेट बैठक के बाद सीएम सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान
पहली कैबिनेट बैठक के बाद सीएम सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान


West Bengal Align Ayushman Bharat: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य केंद्र के प्रमुख स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, आयुष्मान भारत के साथ जुड़ेगा. यह घोषणा नई बनी BJP सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई प्रशासनिक और शासन संबंधी फैसले लेने के दौरान की गई.

नबन्ना में बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, अधिकारी ने कहा कि बंगाल सोमवार से ही आयुष्मान भारत को लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगा. साथ ही, राज्य के शासन ढांचे में कई केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा.

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कैबिनेट बैठक के दौरान 6 बड़े फैसलों को मंजूरी

  • कैबिनेट ने बैठक के दौरान छह बड़े फैसलों को मंजूरी दी. इनमें से एक प्रस्ताव उन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी सहायता प्रदान करने का था, जो अत्याचारों और राजनीतिक हिंसा से प्रभावित हुए हैं.
  • सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने और प्रबंधन के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को ज़रूरी ज़मीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. अधिकारी ने बताया कि जरूरी जमीन 45 दिनों के भीतर सौंप दी जाएगी.
  • आयुष्मान भारत को लागू करने के अलावा, राज्य ने कई अन्य प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को भी लागू करने का फैसला किया है. इनमें PM जन आरोग्य योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM फसल बीमा योजना, PM विश्वकर्मा योजना और PM उज्ज्वला योजना शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने इसे बंगाल का BJP के डबल-इंजन विकास योजना में शामिल होना बताया.
  • कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि पश्चिम बंगाल कैडर के IAS और IPS अधिकारियों को केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा जाएगा. अधिकारी ने दावा किया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में इन कार्यक्रमों का उपयोग नहीं किया गया था.

राज्य सरकार ने नए आपराधिक कानून ढांचे को अपनाने का फैसला किया

एक महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक बदलाव के तहत, राज्य सरकार ने नए आपराधिक कानून ढांचे को अपनाने का भी फैसला किया है. इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) शामिल हैं, जो पिछली सरकार के समय लागू पुरानी आपराधिक प्रक्रियाओं की जगह लेंगे.

सीएम ने यह भी घोषणा की कि जनसांख्यिकीय और प्रशासनिक रिकॉर्ड को अपडेट करने के प्रयासों के तहत, पश्चिम बंगाल में जनगणना का काम शुरू किया जाएगा.

Tags: Ayushman BharatSuvendu Adhikariwest bengal
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