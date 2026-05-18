West Bengal: महिलाओं को हर महिने मिलेगा 3000, धर्म-आधारित स्कीम खत्म; सुवेंदु सरकार ने किए कई बड़े एलान

West Bengal: पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने महिलाओं के लिए 3,000 रुपये की मदद को मंज़ूरी दी है और मदरसा डिपार्टमेंट और इन्फॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट के तहत धर्म-आधारित मदद स्कीम को धीरे-धीरे खत्म करने का फैसला किया है, शहरी विकास मंत्री अग्निमित्र पॉल ने दूसरी कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को बताया. कैबिनेट ने सोमवार को मदरसा डिपार्टमेंट और इन्फॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट के तहत धर्म-आधारित मदद स्कीम को बंद करने का फैसला किया, साथ ही कहा कि चल रहे प्रोजेक्ट महीने के आखिर तक चलते रहेंगे, उसके बाद उन्हें धीरे-धीरे खत्म कर दिया जाएगा.

“अन्नपूर्णा योजना” को भी मंज़ूरी

इसने “अन्नपूर्णा योजना” को भी मंज़ूरी दी, जिसके तहत BJP के मैनिफेस्टो में किए गए वादे के मुताबिक 1 जून से महिलाओं को 3,000 रुपये की मदद दी जाएगी. लक्ष्मी भंडार के तहत पहले से फायदा ले रही महिलाओं को अपने आप शामिल किया जाएगा, जबकि मौजूदा स्कीम में शामिल नहीं होने वालों की मदद के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा.सरकार ने 1 जून से पूरे राज्य में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा को भी मंज़ूरी दी.

पहला जनता दरबार

सोमवार को, सुवेंदु ने पद संभालने के बाद अपना पहला जनता दरबार भी लगाया, जिसमें उन्होंने साल्ट लेक में BJP ऑफिस में लोगों की मांगें और शिकायतें सुनीं. पार्टी के एक नेता ने कहा कि अधिकारी, जिन्होंने 9 मई को राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, ने रेगुलर तौर पर ऐसे पब्लिक हियरिंग सेशन करने का फैसला किया है.

पार्टी ऑफिस में मुख्यमंत्री के साथ बातचीत में स्टूडेंट्स समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया. यह तब हुआ जब पश्चिम बंगाल BJP ने भी राज्य की “डबल इंजन” सरकार द्वारा 9 मई से 16 मई तक अपने पहले हफ्ते में लिए गए खास फैसलों और कदमों को हाईलाइट किया. पार्टी नेता के मुताबिकअधिकारी के कार्यकाल में जनता दरबार का फॉर्मेट अब रेगुलर होगा. मुख्यमंत्री ने साल्ट लेक ऑफिस में सेशन में शामिल हुए लोगों की कई तरह की शिकायतें सुनीं.

ऐसी पब्लिक ग्रीवेंस मीटिंग दूसरे राज्यों में भी हुई हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रेगुलर तौर पर जनता दरबार लगाते हैं, जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने कार्यकाल के दौरान इसी तरह की जन सुनवाई की थी. X पर एक पोस्ट में, पश्चिम बंगाल BJP ने कहा कि नई सरकार के पहले हफ़्ते में कई बड़े फ़ैसले और एक्शन लिए गए हैं. पार्टी ने कहा, “TMC के तहत पश्चिम बंगाल जो 15 साल में नहीं कर सका, वह डबल इंजन सरकार ने अपने पहले ही हफ़्ते में दिखाना शुरू कर दिया है. यह नया पश्चिम बंगाल है और असली शासन की रफ़्तार है.”

अधिकारी के अपना पहला जनता दरबार लगाने और BJP के सरकार के पहले हफ़्ते के रिकॉर्ड को दिखाने के साथ, पार्टी ने संकेत दिया कि पब्लिक हियरिंग और जल्द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के दावे राज्य में उसके मैसेज का हिस्सा होंगे.