West Bengal Budget 2026: 1 लाख नौकरियां, 20% DA बढ़ोतरी, बंगाल में सरकारी पदों पर महिलाओं को मिलेगा 33% कोटा

West Bengal Budget 2026: पश्चिम बंगाल में BJP सरकार ने सत्ता में आने के बाद सोमवार को अपना पहला पूरा बजट पेश किया. राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर स्वपन दासगुप्ता ने रोज़गार बढ़ाने, भलाई के कदम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और गवर्नेंस सुधारों का मिक्स पेश किया. इसका मकसद ‘विकसित भारत’ के हिस्से के तौर पर ‘विकसित बांग्ला’ बनाना है.

पहला बजट मुश्किल फाइनेंशियल हालात के बीच आया है. दासगुप्ता ने कहा कि राज्य को विरासत में 8.15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ मिला है.

बजट से पहले मिनिस्टर ने इशारा किया था कि सरकार का फोकस लोगों पर एक्स्ट्रा टैक्स का बोझ डाले बिना रेवेन्यू बढ़ाने पर होगा. अपने भाषण के दौरान, उन्होंने दोहराया कि सभी मौजूदा भलाई की स्कीमें जारी रहेंगी.

नौकरी और भर्ती

सरकार अलग-अलग डिपार्टमेंट में 1 लाख खाली पोस्ट भरेगी.

इन सरकारी नौकरियों में से 33 परसेंट महिलाओं के लिए रिज़र्व होंगी.

50,000 टीचरों की भर्ती का ऐलान.

सरकार पूरे राज्य में 20,000 पुलिस पोस्ट भरेगी.

महंगाई भत्ता और सैलरी के फायदे

राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) 20 परसेंट बढ़ाया गया.

कुल DA का हक बढ़कर 38 परसेंट हो जाएगा.

बदले हुए DA रेट 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होंगे.

सिविक वॉलंटियर्स, गांव के पुलिस कर्मचारियों, होम गार्ड और ग्रीन पुलिस वर्कर्स की महीने की सैलरी 2,000 रुपये बढ़ाई गई.

महिलाओं पर ध्यान देने वाली पहलें

अन्नपूर्णा योजना महिलाओं की फाइनेंशियल मदद के लिए 36,000 करोड़ रुपये दिए गए.

सरकारी और सरकारी मदद वाले कॉलेजों में पढ़ने वाली अविवाहित लड़कियों को 1000 रुपये मिलेंगे 50,000 की मदद.

राज्य के हर सब-डिवीजन में एक खास महिला पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा.

हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे.

दुर्गा सुरक्षा स्क्वॉड, जिसमें महिला पुलिसकर्मी होंगी, व्यस्त शहरी इलाकों और पब्लिक जगहों पर गश्त करेंगी.

सोशल वेलफेयर के उपाय

सभी मौजूदा वेलफेयर स्कीम जारी रहेंगी.

रिटायर्ड पत्रकारों को Rs 5,000 महीने की पेंशन मिलेगी.

जिन लोगों पर कथित तौर पर झूठे और राजनीति से प्रेरित केस किए गए हैं, उन्हें Rs 10,000 महीने का ‘संग्रामी भाटा’ मिलेगा.

नई टोल-फ्री शिकायत निवारण हेल्पलाइन ‘अपनार सरकार अपनार पाशे’ शुरू की जाएगी.

इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी

कोलकाता के पास कल्याणी में दूसरा एयरपोर्ट प्रस्तावित है, और पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में दूसरे नए एयरपोर्ट बनाने की योजना है.

पूर्व मेदिनीपुर के दादनपत्राबाढ़ में एक इंटीग्रेटेड डीप-सी पोर्ट बनाया जाएगा.

को जोड़ने वाले पुल के लिए Rs 100 करोड़ दिए गए नंदीग्राम और हल्दिया.

ईस्ट मेदिनीपुर के कांथी के लिए एक नए पुलिस जिले की घोषणा की गई है.

एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट

झारग्राम में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी.

नॉर्थ बंगाल के लिए IIT और IIM का प्रस्ताव.

राज्य में PM श्री स्कूलों के लिए 2,100 करोड़ रुपये दिए गए.

संस्कृत भाषा और पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए 50 करोड़ रुपये रखे गए.

बंगाल AI मिशन शुरू किया जाएगा.

सरकार 500 कंटेंट क्रिएटर लैब बनाएगी.

एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस उपाय

MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को सालाना 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया गया.

राज्य में पांच नए जिले बनाने का प्रस्ताव

चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की भलाई और विकास के लिए चाय मजदूर विकास बोर्ड बनाया जाएगा

बजट पेश करते हुए दासगुप्ता ने कहा कि BJP सरकार का मिशन राज्य की पुरानी शान को वापस लाना है, साथ ही विकास और रोजगार पैदा करने में तेज़ी लाना है.

उन्होंने कहा कि नई सरकार को विरासत में मिले भारी कर्ज़ के बोझ के बावजूद, सरकार वेलफेयर पर खर्च जारी रखेगी और साथ ही डेवलपमेंट पर ध्यान देने वाले इन्वेस्टमेंट भी करेगी.

यह बजट पश्चिम बंगाल में BJP सरकार का पहला बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट है और इसमें नौकरियां, महिलाओं की भलाई, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून और व्यवस्था, और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों के लिए इसकी प्रायोरिटी बताई गई हैं.