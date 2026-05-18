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West Bengal 7th Pay Commission: सरकारी नौकरी वालों की बल्ले-बल्ले, बंगाल में सातवां वेतन आयोग को मिली मंजूरी; जानें कितनी बढ़ जाएगी सैलरी

West Bengal 7th Pay Commission: राज्य सचिवालय नबन्ना में कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जिन महिलाओं ने CAA के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई किया था और SIR एक्सरसाइज के दौरान वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था, उन्हें भी अन्नपूर्णा स्कीम के तहत फायदा मिलेगा.

By: Divyanshi Singh | Published: May 18, 2026 3:48:01 PM IST

West Bengal 7th Pay Commission: सरकारी नौकरी वालों की बल्ले-बल्ले, बंगाल में सातवां वेतन आयोग को मिली मंजूरी; जानें कितनी बढ़ जाएगी सैलरी


7th Pay Commission: श्चिम बंगाल की नई चुनी हुई BJP सरकार जिसके लीडर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी हैं  ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू करने का फ़ैसला किया है. इसका मकसद राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सैलरी के अंतर को कम करना है. पश्चिम बंगाल में सातवां वेतन आयोग को उसके कर्मचारियों के साथ-साथ कानूनी सिविक बॉडी, एजुकेशन बोर्ड और राज्य द्वारा चलाए जा रहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए तुरंत लागू किया जाएगा, बंगाल कैबिनेट ने आज यह फ़ैसला किया.

महंगाई भत्ते पर क्या हुआ?

जब पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में महंगाई भत्ते के मुद्दे पर चर्चा हुई, तो पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, “आज DA पर कोई चर्चा नहीं हुई. इस तरह की चर्चा बाद में होगी.”

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1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ़्त यात्रा

अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने 1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ़्त यात्रा को भी मंज़ूरी दे दी है.

अन्नपूर्णा भंडार को मंज़ूरी

कैबिनेट ने अन्नपूर्णा भंडार को भी मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत योग्य महिला लाभार्थियों को राज्य के खजाने से हर महीने 3,000 रुपये कैश दिए जाएंगे. यह पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार स्कीम की जगह लेगा, जिसने हाल ही में कैश इंसेंटिव को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति महीना कर दिया था.

राज्य सचिवालय नबन्ना में कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जिन महिलाओं ने CAA के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई किया था और SIR एक्सरसाइज के दौरान वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था, उन्हें भी अन्नपूर्णा स्कीम के तहत फायदा मिलेगा.

उन्होंने कहा, “कैबिनेट ने 1 जून से महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति महीने की मदद की ‘अन्नपूर्णा’ स्कीम को मंजूरी दे दी. इसने अगले महीने से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री सफर के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी.”ये फैसले नई BJP सरकार के TMC सरकार को गिराने के बाद पूर्वी राज्य में पहली बार सत्ता में आने के तुरंत बाद अहम चुनावी वादों को पूरा करने की बड़ी कोशिश का हिस्सा हैं.पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने धर्म के आधार पर इंसेंटिव स्कीम को बंद करने का भी फैसला किया है.

धार्मिक कैटेगरी के आधार पर सरकारी मदद बंद करने का फैसला

पॉल ने कहा, “बंगाल कैबिनेट ने जून से धार्मिक कैटेगरी के आधार पर ग्रुप्स को सरकारी मदद बंद करने का फैसला किया है. सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, मौजूदा राज्य OBC लिस्ट को भी खत्म कर दिया है और कोटा एलिजिबिलिटी तय करने के लिए एक पैनल बनाएगी.”

उन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट्स द्वारा धार्मिक कैटेगरी के तहत चलाई जाने वाली स्कीमें इस महीने के आखिर तक जारी रहेंगी और जून से बंद हो जाएंगी.उन्होंने कहा कि इस मामले पर अलग से नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे.

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने मानसून सीजन से पहले ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस करने का फैसला किया है.उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शहरों और कस्बों में कचरा हटाने का काम तुरंत फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है और राज्य भर में खराब स्ट्रीट लाइटों की जल्दी मरम्मत का आदेश दिया है.पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने हर केंद्रीय स्कीम को तुरंत लागू करने का भी फैसला किया है.अगली कैबिनेट मीटिंग 15 दिन बाद होगी.

Tags: 7th pay commissionwest bengal
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