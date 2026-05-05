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Bengal BJP CM: कौन बनेगा बंगाल का CM? ममता की गद्दी अब होगी किसके नाम; BJP सौंप सकती है इन चारों में से किसी एक को कमान

Bengal BJP CM: पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों के नतीजे अब सबके सामने हैं. लंबे समय से इंतजार कर रही BJP का सरकार बनाने का सपना अब पूरा हो चुका है. नतीजे सामने आने के बाद अब सबके मन में ये सवाल है कि अब पश्चिम बंगाल की कमान कौन संभालेगा?

By: Heena Khan | Published: May 5, 2026 6:35:47 AM IST

bengal cm face
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Bengal BJP CM: पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों के नतीजे अब सबके सामने हैं. लंबे समय से इंतजार कर रही BJP का सरकार बनाने का सपना अब पूरा हो चुका है. नतीजे सामने आने के बाद अब सबके मन में ये सवाल है कि अब पश्चिम बंगाल की कमान कौन संभालेगा? जी हाँ! कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का CM. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बंगाल में पहली बार सत्ता में आई BJP किसे अपना पहला मुख्यमंत्री चुनेगी? ये काफी दिलचस्प है और हर कोई इसी  का इंतजार कर रहा है. बता दें कि इस दौड़ में एक तरफ सुवेंदु अधिकारी हैं, जिन्होंने भवानीपुर में CM ममता बनर्जी को हराया; दूसरी तरफ कई अन्य नेता हैं जो इस मुकाबले में प्रमुख दावेदार हैं. चलिए  जान लेते हैं कि वो भाग्यशाली नाम कौन से हैं जिन्हे BJP बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में चुन सकती है.

बंगाली ही होगा CM- अमित शाह 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BJP आमतौर पर राज्यों के चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री के तौर पर किसी एक चेहरे का ऐलान नहीं करती. नतीजतन, राज्य में चुनाव PM मोदी और अमित शाह के कद और छवि को भुनाकर लड़ा गया. प्रधानमंत्री ने खुद पूरे राज्य में रैलियां की थीं. बता दें कि पिछले एक महीने में, PM मोदी ने एक आम पार्टी कार्यकर्ता जैसी लगन और जोश के साथ लगातार प्रचार किया है. वहीं आज उनकी मेहनत पूरी तरह से रंग लाई है. बता दें कि पार्टी ने अपनी रैलियों के दौरान यह साफ कर दिया था कि इस बार राज्य का मुख्यमंत्री निश्चित रूप से कोई बंगाली ही बनेगा . गृह मंत्री अमित शाह खुद पहले  ही इस बात की जानकारी दे चुके हैं. 

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इन चेहरों में से बन सकता है कोई CM 

सुवेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा रही है वो  है सुवेंदु अधिकारी. बता दें कि मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों की सूची में सुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे ऊपर देखा जा रहा है. ऐसे इसलिए क्योंकि जमीनी राजनीति की उनकी गहरी समझ और उनका व्यापक सांगठनिक नेटवर्क है. बता दें कि उन्होंने पिछले दो विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दी है. और उन्हें बुरी तरह मात भी दी है. लेकिन , नारद स्टिंग ऑपरेशन से उनके नाम का जुड़ना उनके रास्ते में एक बड़ी बाधा साबित हो सकता है. सबसे खास बात ये है कि, सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में ममता बनर्जी को बड़े अंतर से हराया है. जिसके बाद इनके मुख्यमंत्री बनने की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है. 

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दिलीप घोष

साथ ही बता दें कि BJP में जिस दूसरे नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है, वो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष. दरअसल, पार्टी संगठन के भीतर उनकी पकड़ अभी भी काफी मज़बूत बनी हुई है.  जिसकी वजह पार्टी उन्हें बंगाल का मुख्यमंत्री बना सकती है. 

अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली

पेशे से फ़ैशन डिज़ाइनर अग्निमित्रा पॉल के अलावा, पार्टी मुख्यमंत्री का पद रूपा गांगुली को भी सौंप सकती है—जो राज्यसभा की पूर्व सांसद हैं और अभी सोनारपुर दक्षिण से विधायक हैं. जहाँ अग्निमित्रा पॉल एक बेबाक नेता के तौर पर जानी जाती हैं, वहीं रूपा गांगुली ने पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष के तौर पर राज्य में ज़मीनी स्तर पर काफ़ी काम किया है.

सामिक भट्टाचार्य

वहीं फिर तीसरा नाम है सामिक भट्टाचार्य! बता दें कि बंगाल में BJP के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल दावेदारों में से एक हैं. पार्टी यह ज़िम्मेदारी उन्हें सौंपने का फ़ैसला कर सकती है, खासकर यह देखते हुए कि इन विधानसभा चुनावों में पार्टी को उन्हीं के नेतृत्व में जीत मिली थी. 

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