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तालाब में फेंकने से पहले जिंदा थी मासूम! पश्चिम बंगाल में बच्ची के साथ गैंगरेप हत्या केस में CCTV और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोले राज़

Baruipur Murder Case:  पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में 11 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर गैंगरेप और हत्या मामले में अपडेट आया है. बच्ची अपने दोस्त के जन्मदिन के लिए गिफ्ट खरीदने घर से निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी. अगले दिन उसका शव एक तालाब से बोरे में बंद मिला.

By: Shristi S | Published: July 6, 2026 9:20:08 PM IST

पश्चिम बंगाल में बच्ची के साथ गैंगरेप हत्या केस में CCTV और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोले राज़
पश्चिम बंगाल में बच्ची के साथ गैंगरेप हत्या केस में CCTV और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोले राज़


Baruipur Girl Rape Murder Case: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में 11 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर गैंगरेप और हत्या मामले में अपडेट आया है. बच्ची अपने दोस्त के जन्मदिन के लिए गिफ्ट खरीदने घर से निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी. अगले दिन उसका शव एक तालाब से बोरे में बंद मिला.

इस मामले में सामने आई शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज ने जांच को नया मोड़ दे दिया है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच से संकेत मिलते हैं कि बच्ची को तालाब में फेंके जाने के समय वह जिंदा थी. हालांकि, मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम फैसला जांच के बाद ही सामने आएगा.

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया?

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के फेफड़ों में कीचड़ मिला पानी पाया गया है. जांच अधिकारियों का मानना है कि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उसे तालाब में फेंके जाने के समय वह जीवित थी. आमतौर पर फेफड़ों नें पानी तभी जाता है, जब कोई व्यक्ति डूबते समय सांस ले रहा है.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बच्ची के निजी अंगों पर चोट के कई निशान मिले हैं. इसके अलावा उसके शरीर पर खरोंच और काटने के निशान भी पाए गए हैं. सिर पर गंभीर चोट थी, जो किसी भारी वस्तु से वार करने या किसी कठोर सतह पर पटकने से लगी हो सकती है. डॉक्टरों ने शुरुआती जांच में अधिक खून बहने और डूबने से दम घुटने को मौत का संभावित कारण बताया है. मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक, बच्ची की मौत शनिवार देर रात हुई होगी.

सीसीटीवी में कैद हुई आखिरी फुटेज

जांच के दौरान एक 13 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज  भी सामने आया है. वीडियो में बच्ची एक सुनसान सड़क पर एक व्यक्ति के पीछे चलते हुए दिखाई दे रही है. फुटेज पर 4 जुलाई 2026 की तारीख दर्ज है. पुलिस ने वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान प्रभास मंडल के रूप में की है, जिसे इस मामले का एक आरोपी बताया जा रहा है. यह सीसीटीवी फुटेज अब जांच का अहम हिस्सा बन गया है.

मुख्य आरोपी समेत तीन गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी आनंद सरदार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, उसे मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर बरुईपुर बाजार इलाके से पकड़ा गया. अब तक इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कुछ अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने छह सदस्यीयी विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जो पूरे मामले की जांच कर रहा है.

Tags: crimeMurderwest bengal
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