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RSS ने पलट दिया Bengal का गेम! जाति छोड़ हिन्दुओं को किया एक जुट फिर…प्लानिंग सुन Mamta पीटने लगेगी सिर

RSS in West Bengal: दशकों तक, पश्चिम बंगाल की राजनीतिक व्याकरण धार्मिक समुदायों की भाषा में लिखी जाती थी. जातिगत पहचानें दबी हुई थीं, धार्मिक लामबंदी कभी-कभार ही होती थी, और चुनावी नतीजे सभ्यतागत चिंताओं के बजाय वैचारिक निष्ठाओं से ज़्यादा तय होते थे.

By: Heena Khan | Published: May 5, 2026 11:49:52 AM IST

rss in west bengal
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RSS in West Bengal: दशकों तक, पश्चिम बंगाल की राजनीतिक व्याकरण धार्मिक समुदायों की भाषा में लिखी जाती थी. जातिगत पहचानें दबी हुई थीं, धार्मिक लामबंदी कभी-कभार ही होती थी, और चुनावी नतीजे सभ्यतागत चिंताओं के बजाय वैचारिक निष्ठाओं से ज़्यादा तय होते थे. अब उस व्याकरण को फिर से लिखा जा रहा है, और इस बदलाव के केंद्र में एक लंबी अवधि की रणनीति है जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने पूरी खामोशी और सटीकता के साथ अंजाम दिया है.

बरसों पुरानी टीस मिटी 

तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि भारत का सबसे शक्तिशाली संगठन भारतीय जनसंघ (BJS) की स्थापना 21 अक्टूबर, 1951 को दिल्ली में हुई थी और इसकी स्थापना बंगाल के एक प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही की थी. हालांकि इसकी आधिकारिक स्थापना दिल्ली में हुई थी, लेकिन पार्टी की वैचारिक जड़ें और 1951-52 का शुरुआती चुनावी आधार बंगाल से काफी प्रभावित था, जहां मुखर्जी एक कद्दावर नेता थे. बहरहाल, आज़ादी के बाद यह पहली बार है जब BJP ने चुनावों में ज़बरदस्त जीत हासिल की है और अब वो सरकार बनाने जा रही है. संघ के मन में हमेशा एक टीस रही थी कि BJP उस राज्य में अपनी पैठ नहीं बना पा रही थी, जहां से उसके संस्थापक आते थे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार को BJP मुख्यालय में अपने विजय भाषण के दौरान, PM मोदी ने कहा, “श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है.”

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 हर संभव तबके तक पहुंचे कार्यकर्ता 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बंगाल में जो कुछ हुआ, वो महज़ एक चुनावी मुकाबला नहीं है. यह एक गहरे सामाजिक प्रोजेक्ट का नतीजा है, जिसने लगातार काम करते हुए हिंदुओं के बीच की आंतरिक दरारों जैसे जाति, उप-क्षेत्रीय पहचान और वर्ग-विभाजन को मिटाने का काम किया है, और उनकी जगह एक एकल, एकजुट राजनीतिक चेतना स्थापित की है. इसका पैमाना ही अपने आप में चौंका देने वाला है. लगभग 250 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए करीब 2 लाख बैठकें आयोजित की गईं; इन बैठकों में 14 सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ता समाज के हर संभव तबके तक पहुंचे. छात्रों और मज़दूरों से लेकर महिलाओं और आदिवासी समुदायों तक.

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RSS का अहम रोल 

यह कोई दिखावटी लामबंदी नहीं है. इसमें न तो कोई बड़े-बड़े दावे करने वाले भाषण थे और न ही सुर्खियां बटोरने वाली रैलियां. इसके बजाय, RSS ने एक बेहद सधी हुई और लगभग वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित मॉडल अपनाया.  ‘लोकमत परिष्कार’ बैठकें. हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी लगभग 700 बैठकें आयोजित की गईं, जिनका मकसद ‘जनमत को स्पष्ट करना’ था. लेकिन यह जुमला सुनने में जितना सीधा-सादा लगता है, उसका असर उतना ही गहरा है. इन बैठकों ने असल में चुनावी विकल्प की पूरी परिभाषा ही बदल दी है! एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बदलकर, इसे बंगाली हिंदुओं के लिए ‘अस्तित्व की लड़ाई’ के तौर पर पेश किया गया.

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