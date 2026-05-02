Mamata Banerjee net worth: न कोई बंगला न कोई गाड़ी लेकिन…, सफ़ेद साड़ी में काट दी जिंदगी; क्या सच में इतनी गरीब हैं ममता ?

Mamata Banerjee net worth: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनाव में अपना दम-खम दिखाने में लगी हुई थीं. वहीँ दो चरणों की वोटिंग के बाद 4 मई को चुनावों के नतीजे आ जाएंगे. ऐसे में देखा जाएगा कि TMC फिर से गद्दी हासिल करने में कामियाब रहती है या फिर BJP बाजी मारने वाली है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि जितने सादे वस्त्र में वो मीडिया के सामने आती हैं क्या उतनी ही सादगी से जिंदगी बिता रही हैं? बता दें कि 71 साल की ममता बनर्जी, जो अपनी सादगी भरी ज़िंदगी के लिए जानी जाती हैं, अपने चुनावी हलफनामे के मुताबिक, लंबे समय से राजनीति में होने के बावजूद उनके पास न तो कोई घर है, न कोई कार, और न ही कोई बड़ी अचल संपत्ति. देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्रियों में से एक मानी जाने वाली ममता बनर्जी ने कुल ₹15.4 लाख की संपत्ति घोषित की है. 2024-25 में उनकी सालाना इनकम ₹23,21,570 थी, जबकि 2023-24 में यह ₹20,72,740 थी. उनकी कमाई 2021-22 में सबसे ज़्यादा ₹38,14,410 थी.

कितनी संपत्ति की मालकिन हैं ममता ?

पूर्व केंद्रीय मंत्री ममता बनर्जी ने ₹75,700 कैश होने का ऐलान किया है. उनकी ज़्यादातर बचत इंडियन बैंक के एक अकाउंट में जमा है, जिसमें ₹12,36,209.71 का बैलेंस है. वह चुनाव से जुड़े खर्चों के लिए एक अलग अकाउंट भी रखती हैं, जिसमें अभी ₹40,000 जमा हैं. उनके बैंक में जमा कुल रकम ₹12,76,209 है. ममता बनर्जी के पास 9 ग्राम और 750 मिलीग्राम सोना है, जिसकी कीमत लगभग ₹1,45,000 है. उनकी चल संपत्ति की कुल कीमत ₹15,37,509.71 है. पश्चिम बंगाल की तीन बार की मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि उनके पास कोई भी खेती वाली या बिना खेती वाली ज़मीन, रहने की प्रॉपर्टी, या कोई निजी गाड़ी नहीं है.

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देश की ‘सबसे गरीब’ CM

इलेक्शन वॉचडॉग, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 के चुनावों के दौरान, देश के 31 मुख्यमंत्रियों में से ममता बनर्जी की नेट वर्थ सबसे कम, लगभग ₹15 लाख थी. आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री थे, जिनकी कुल संपत्ति लगभग ₹930 करोड़ थी. 2016 में, ममता बनर्जी की कुल संपत्ति लगभग ₹30 लाख थी. बनर्जी ने 1970 के दशक में एक युवा महिला के रूप में कांग्रेस (I) पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी. कांग्रेस (I) से अलग होने के बाद, उन्होंने 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की.

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