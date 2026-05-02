Home > Business > Mamata Banerjee net worth: न कोई बंगला न कोई गाड़ी लेकिन…, सफ़ेद साड़ी में काट दी जिंदगी; क्या सच में इतनी गरीब हैं ममता ?

Mamata Banerjee net worth: न कोई बंगला न कोई गाड़ी लेकिन…, सफ़ेद साड़ी में काट दी जिंदगी; क्या सच में इतनी गरीब हैं ममता ?

Mamata Banerjee net worth: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनाव में अपना दम-खम दिखाने में लगी हुई थीं. वहीँ दो चरणों की वोटिंग के बाद 4 मई को चुनावों के नतीजे आ जाएंगे. ऐसे में देखा जाएगा कि TMC फिर से गद्दी हासिल करने में कामियाब रहती है या फिर BJP बाजी मारने वाली है.

By: Heena Khan | Published: May 2, 2026 10:47:36 AM IST

mamata banerjee networth
mamata banerjee networth


Mamata Banerjee net worth: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनाव में अपना दम-खम दिखाने में लगी हुई थीं. वहीँ दो चरणों की वोटिंग के बाद 4 मई को चुनावों के नतीजे आ जाएंगे. ऐसे में देखा जाएगा कि TMC फिर से गद्दी हासिल करने में कामियाब रहती है या फिर BJP बाजी मारने वाली है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि जितने सादे वस्त्र में वो मीडिया के सामने आती हैं क्या उतनी ही सादगी से जिंदगी बिता रही हैं? बता दें कि 71 साल की ममता बनर्जी, जो अपनी सादगी भरी ज़िंदगी के लिए जानी जाती हैं, अपने चुनावी हलफनामे के मुताबिक, लंबे समय से राजनीति में होने के बावजूद उनके पास न तो कोई घर है, न कोई कार, और न ही कोई बड़ी अचल संपत्ति. देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्रियों में से एक मानी जाने वाली ममता बनर्जी ने कुल ₹15.4 लाख की संपत्ति घोषित की है. 2024-25 में उनकी सालाना इनकम ₹23,21,570 थी, जबकि 2023-24 में यह ₹20,72,740 थी. उनकी कमाई 2021-22 में सबसे ज़्यादा ₹38,14,410 थी.

कितनी संपत्ति की मालकिन हैं ममता ? 

पूर्व केंद्रीय मंत्री ममता बनर्जी ने ₹75,700 कैश होने का ऐलान किया है. उनकी ज़्यादातर बचत इंडियन बैंक के एक अकाउंट में जमा है, जिसमें ₹12,36,209.71 का बैलेंस है. वह चुनाव से जुड़े खर्चों के लिए एक अलग अकाउंट भी रखती हैं, जिसमें अभी ₹40,000 जमा हैं. उनके बैंक में जमा कुल रकम ₹12,76,209 है. ममता बनर्जी के पास 9 ग्राम और 750 मिलीग्राम सोना है, जिसकी कीमत लगभग ₹1,45,000 है. उनकी चल संपत्ति की कुल कीमत ₹15,37,509.71 है. पश्चिम बंगाल की तीन बार की मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि उनके पास कोई भी खेती वाली या बिना खेती वाली ज़मीन, रहने की प्रॉपर्टी, या कोई निजी गाड़ी नहीं है.

You Might Be Interested In

West Bengal Polls: बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर फिर डाले जा रहे वोट, 4 मई को आएंगे 294 सीटों के नतीजे

देश की ‘सबसे गरीब’ CM

इलेक्शन वॉचडॉग, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 के चुनावों के दौरान, देश के 31 मुख्यमंत्रियों में से ममता बनर्जी की नेट वर्थ सबसे कम, लगभग ₹15 लाख थी. आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री थे, जिनकी कुल संपत्ति लगभग ₹930 करोड़ थी. 2016 में, ममता बनर्जी की कुल संपत्ति लगभग ₹30 लाख थी. बनर्जी ने 1970 के दशक में एक युवा महिला के रूप में कांग्रेस (I) पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी. कांग्रेस (I) से अलग होने के बाद, उन्होंने 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की.

Mamata Banerjee: साफ दिखाई दे रहा है! क्या नतीजों से पहले ही घबरा गईं ममता? 9 मिनट के Video से होगा क्लियर

Tags: Mamta Banerjeewest bengalWest Bengal assembly electionWest Bengal Assembly Election 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Mamata Banerjee net worth: न कोई बंगला न कोई गाड़ी लेकिन…, सफ़ेद साड़ी में काट दी जिंदगी; क्या सच में इतनी गरीब हैं ममता ?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mamata Banerjee net worth: न कोई बंगला न कोई गाड़ी लेकिन…, सफ़ेद साड़ी में काट दी जिंदगी; क्या सच में इतनी गरीब हैं ममता ?
Mamata Banerjee net worth: न कोई बंगला न कोई गाड़ी लेकिन…, सफ़ेद साड़ी में काट दी जिंदगी; क्या सच में इतनी गरीब हैं ममता ?
Mamata Banerjee net worth: न कोई बंगला न कोई गाड़ी लेकिन…, सफ़ेद साड़ी में काट दी जिंदगी; क्या सच में इतनी गरीब हैं ममता ?
Mamata Banerjee net worth: न कोई बंगला न कोई गाड़ी लेकिन…, सफ़ेद साड़ी में काट दी जिंदगी; क्या सच में इतनी गरीब हैं ममता ?