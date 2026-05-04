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असम में बीजेपी तो बंगाल में कांटे की टक्कर, शुरुआती रुझान में किसकी बन रही सरकार?

Assembly Election Results: 5 राज्यों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं. इस हिसाब से असम में बीजेपी स्पष्ट रूप से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है. पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. तमिलनाडु में शुरुआती रुझान में डीएमके गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है.

By: Sohail Rahman | Published: May 4, 2026 8:43:52 AM IST

शुरुआती रुझानों में 5 राज्यों में किसकी बन रही सरकार?
शुरुआती रुझानों में 5 राज्यों में किसकी बन रही सरकार?


Assembly Election Results: पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव को लेकर नतीजे आने शुरु हो गए हैं. शुरुआती रुझान में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 57, टीएमसी को 54 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है. इस हिसाब से फिलहाल बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. इसके अलावा, तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को 32 और एआईएडीएमके गठबंधन को 17 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है.

  • केरल में एलडीएफ को 50 और यूडीएफ को 51 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है. इस हिसाब से केरल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है.
  • असम में बीजेपी गठबंधन को 53 और कांग्रेस को 9 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है. इस हिसाब से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है.
  • पुदुचेरी में बीजेपी गठबंधन को 13 और कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है. इस हिसाब से बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है.

खबर अपडेट की जा रही है…

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Tags: Assembly Election 2026
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