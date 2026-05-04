असम में बीजेपी तो बंगाल में कांटे की टक्कर, शुरुआती रुझान में किसकी बन रही सरकार?

Assembly Election Results: पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव को लेकर नतीजे आने शुरु हो गए हैं. शुरुआती रुझान में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 57, टीएमसी को 54 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है. इस हिसाब से फिलहाल बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. इसके अलावा, तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को 32 और एआईएडीएमके गठबंधन को 17 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है.

केरल में एलडीएफ को 50 और यूडीएफ को 51 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है. इस हिसाब से केरल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है.

असम में बीजेपी गठबंधन को 53 और कांग्रेस को 9 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है. इस हिसाब से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है.

पुदुचेरी में बीजेपी गठबंधन को 13 और कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है. इस हिसाब से बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है.

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