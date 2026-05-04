शुरुआती रुझान में 5 राज्यों में किसकी बन रही सरकार? सबसे पहले यहां देखिए

Assembly Election Results 2026: पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हो चुकी है. आज नतीजे का दिन है. ऐसे में आइए जानते हैं कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है. पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. असम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर होती हुई नजर आ रही है. तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है. केरल में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है. पुदुचेरी में एनडीए और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है.

इस बीच, जानकारी सामने आ रही है कि

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