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शुरुआती रुझान में 5 राज्यों में किसकी बन रही सरकार? सबसे पहले यहां देखिए

Assembly Election Results 2026: शुरुआती रुझान में किस पार्टी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है. 5 राज्यों में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है.

By: Sohail Rahman | Published: May 4, 2026 8:11:17 AM IST

5 राज्यों के शुरुआती रुझान में किसकी बन रही सरकार
5 राज्यों के शुरुआती रुझान में किसकी बन रही सरकार


Assembly Election Results 2026: पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हो चुकी है. आज नतीजे का दिन है. ऐसे में आइए जानते हैं कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है. पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. असम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर होती हुई नजर आ रही है.  तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है. केरल में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है. पुदुचेरी में एनडीए और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है.

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इस बीच, जानकारी सामने आ रही है कि 

खबर अपडेट की जा रही है…

Tags: Assembly Election 2026
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