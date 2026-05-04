पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु… चुनाव आयोग की वेबसाइट के हिसाब से किस पार्टी को मिल रही बढ़त?

Assembly Election Results 2026: पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हो चुकी है. अब नतीजे आने शुरु हो चुके हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, किस पार्टी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है.

चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक सीट पर आगे चल रही है.

असम में बीजेपी 7 और कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है.

तमिलनाडु में टीवीके 2 और सीपीआई एक सीट पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है.

पुदुचेरी में एडीएमके 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है.

केरल में कांग्रेस 19, सीपीआईएम 9, सीपीआई 2 सीटों पर आगे चल रही है.

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