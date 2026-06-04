Annapurna Bhandar: 28 लाख महिलाओं के खाते में आए 3-3 हजार, आपके अकाउंट में पैसे आए या नहीं? ऐसे करें चेक

West Bengal Social Security Portal: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कर दी है. इसके तहत उन्होंने सीधे राज्य के 28 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 3-3 हजार ट्रांसफर किए. इसके साथ ही सरकार ने पूरी पारदर्शिता बरतने का वादा करते हुए कहा है कि वह लाभार्थियों की पूरी लिस्ट को सार्वजनिक करेगी ताकि कोई गड़बड़ी न हो.

गड़बड़ी रोकने के लिए लिस्ट होगी ऑनलाइन

बुधवार को ‘नवान्न सभागार’ में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बंगाल के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने बताया कि सरकार इस योजना के लाभार्थियों की सूची संबंधित विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करेगी. मुख्य सचिव ने यह भी साफ किया कि सरकार ने अधिकारियों के लिए मल्टी-स्टेप वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है, ताकि किसी भी अपात्र महिला को इस योजना का पैसा न मिले.

कैसे होगा लाभार्थियों का चयन?

योजना के लिए महिलाओं की पहचान सब-डिविजनल ऑफिसर (SDO) और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) करेंगे. इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट (DM) या कोलकाता नगर निगम के कमिश्नर की आखिरी मुहर के बाद ही लिस्ट फाइनल होगी. इस दौरान स्थानीय विधायक (MLA) भी अपने-अपने इलाकों के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे.

मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाएं socialsecurity@wb.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकती हैं. फॉर्म भरने का यह सिलसिला अगले तीन महीनों तक चलेगा, ताकि तब तक सभी योग्य महिलाएं इस योजना से जुड़ सके.

लाभार्थियों को हर महीने कितनी रकम मिलेगी?

इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 की आर्थिक मदद मिलेगी. आपको बता दें कि यह योजना इस साल के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में से एक थी. यह नई योजना पुरानी टीएमसी सरकार की ‘लक्ष्मण भंडार’ योजना की जगह लेगी, जिसमें महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा 1,500 प्रति माह मिलते थे.

अन्नपूर्णा योजना का स्टेटस कैसे चेक करें

अगर आप अपनी ‘अन्नपूर्णा भंडार’ (पुरानी लक्ष्मी भंडार) योजना का स्टेटस देखना चाहते हैं, तो राज्य के Social Security Portal पर लॉग इन करें. वहाँ Track Applicant Status का विकल्प चुनें. आप अपनी एप्लीकेशन आईडी (Application ID) या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से इसे चेक कर सकते हैं.. इसके अलावा, आप सीधे अपने बैंक खाते को चेक करके भी देख सकते हैं कि पैसे क्रेडिट हुए हैं या नहीं.

कौन कर सकता है आवेदन? (योग्यता)

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं:

आवेदक महिला की उम्र 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

महिला किसी स्थायी सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए, न ही उसे सरकार से सैलरी या पेंशन मिलती हो.

वह इनकम टैक्स न भरती हो.

आवेदन कैसे करें?

सरकार ने इसके लिए 12 पन्नों का एक फॉर्म जारी किया है. महिलाओं को यह फॉर्म पूरा भरना होगा, जिसके बाद अधिकारी इसकी जांच करेंगे और फिर आपका नाम योजना में शामिल किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था कि यह प्रक्रिया 1 जून से शुरू होकर अगले 90 दिनों तक लगातार चलेगी.

फॉर्म भरने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card)

निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof)

बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या पासबुक

पासपोर्ट साइज फोटो

पहचान के अन्य जरूरी सरकारी दस्तावेज

अगर फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो क्या करें?

सुवेंदु अधिकारी ने महिलाओं की परेशानी को समझते हुए भरोसा दिलाया है, ‘अगर कोई महिला ऑनलाइन या ऑफलाइन खुद से फॉर्म नहीं भर पा रही है, तो उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. भाजपा आगामी 15, 16 और 17 जून को अलग-अलग इलाकों में ‘जन कल्याण कैंप’ (Public Welfare Camps) लगाने जा रही है. जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उन्हें इन कैंपों में पूरी मदद दी जाएगी.’