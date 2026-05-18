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कल का मौसम 19 मई: कहीं लू का टॉर्चर तो कहीं आफत की बारिश; जानिए कल कैसा रहेगा आपके यहां मौसम का मिजाज

Kal Ka Mausam 19 May: मौसम का डबल अटैक! दिल्ली में 46 डिग्री की जानलेवा लू तो बिहार-UP में भारी बारिश और बिजली गिरने का बड़ा अलर्ट. घर से बाहर निकलने से पहले जान लें अपने क्षेत्र का मौसम का हाल.

By: Shivani Singh | Published: May 18, 2026 5:09:47 PM IST

दिल्ली में 46 डिग्री की जानलेवा लू तो बिहार-UP में भारी बारिश और बिजली गिरने का बड़ा अलर्ट(image-AI)
दिल्ली में 46 डिग्री की जानलेवा लू तो बिहार-UP में भारी बारिश और बिजली गिरने का बड़ा अलर्ट(image-AI)


Kal Ka Mausam 19 May: उत्तरी भारत में बदलते मौसम के मिजाज को समझना अब और भी मुश्किल होता जा रहा है. कई इलाकों में मौसम विभाग ने लू (हीटवेव) का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं कुछ अन्य इलाकों में भारी बारिश और तूफानों की चेतावनी दी गई है. यह ध्यान देने वाली बात है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश और बिहार में आए तूफानों के कारण कई लोगों की जान चली गई और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर देश के कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिनमें उत्तरी भारत के राज्य भी शामिल हैं.

इसके चलते, लोगों को सलाह दी गई है कि वे इस दौरान सतर्क रहें. इसके अलावा, मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किए हैं. विभाग के अनुसार, विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन, बादल फटने और तेज तूफानों के साथ भारी बारिश होने की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किए गए हैं.

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दिल्ली में लू का अलर्ट

दिल्ली-NCR क्षेत्र में तापमान लगातार बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार 18 मई को राजधानी में तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना है और अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है. दोपहर के समय घर से बाहर निकलना यहां के निवासियों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है. संक्षेप में कहें तो, दिल्ली में गर्मियों की भीषण गर्मी का असर अब दिखने लगा है जिससे यहां के निवासियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. दिल्ली के कल 19 मई, 2026 के मौसम पूर्वानुमान के संबंध में विभाग ने संकेत दिया है कि पूसा, राजघाट, लोधी रोड, चांदनी चौक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय और सफदरजंग सहित कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ लू चलने की संभावना है.

बिहार में भारी बारिश और तूफानों की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, बिहार के विभिन्न जिलों में एक बार फिर भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की संभावना है. महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाग ने निवासियों को सलाह दी है कि वे इस दौरान घर के अंदर ही रहें, और विशेष रूप से उनसे आग्रह किया है कि वे खेतों में बाहर न निकलें.

विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में, विभाग ने आरा, बक्सर, छपरा, पटना, बेगूसराय, सासाराम और हाजीपुर सहित कई स्थानों पर तेज हवाओं, तूफानों और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. इसके अतिरिक्त, किसानों को भी अपनी फसलों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है. बिजली गिरने का खतरा अभी भी बना रह सकता है. कमज़ोर इमारतों और पेड़ों को नुकसान पहुँच सकता है.

उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा?

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गर्मी और लू का असर जारी रहने की उम्मीद है, जबकि पूर्वी UP के कुछ ज़िलों में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश के आसार हैं. वहीं, राजस्थान में भी भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा. कई ज़िलों में तापमान 45 डिग्री के पार जा सकता है. रेगिस्तानी इलाकों में धूल भरी आँधी चलने की भी संभावना है.

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