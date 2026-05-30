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कल का मौसम 31 मई: दिल्ली-UP समेत इन राज्यों में बारिश और ओले का अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल!

Kal Ka Muasam 31 May: मई के आखिरी दिन मौसम ने लिया बड़ा यू-टर्न. दिल्ली, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट. जानिए अगले 3 दिन कैसा रहेगा आपके शहर का हाल...

By: Shivani Singh | Published: May 30, 2026 10:59:26 PM IST

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उत्तर भारत मौसम: देश के कई हिस्सों में, मई का आखिरी दिन मौसम के लिहाज़ से कुछ राहत लेकर आने वाला है. जहाँ बारिश और तेज़ हवाएँ गर्मी से राहत देंगी, वहीं कुछ इलाकों में आंधी-तूफ़ान, बिजली कड़कना और ओले पड़ना जैसी घटनाएँ परेशानी भी खड़ी कर सकती हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक 31 मई को कई राज्यों में बारिश, आंधी-तूफ़ान, तेज़ हवाएँ और कहीं-कहीं ओले पड़ने की संभावना है. आइए, रविवार के लिए पूरे देश के मौसम के हाल पर एक नज़र डालते हैं.

राजस्थान में ‘पश्चिमी विक्षोभ’ का असर

राजस्थान के कई ज़िलों में ‘पश्चिमी विक्षोभ’ के प्रभाव के चलते मौसम ने करवट ली है. कई इलाकों में तेज़ आंधी-तूफ़ान और बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है. राज्य के कुछ हिस्सों के लिए बिजली गिरने और ओले पड़ने के संबंध में चेतावनी भी जारी की गई है. जहाँ एक ओर इससे भीषण गर्मी से निश्चित रूप से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है.

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UP के कई ज़िलों में आंधी-तूफ़ान और बारिश

उत्तर प्रदेश में मौसम का मिज़ाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन दिनों तक राज्य के पश्चिमी और पूर्वी, दोनों हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफ़ान का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. 31 मई को कई इलाकों में बारिश, तेज़ हवाएँ और बिजली कड़कने की आशंका है. कुछ जगहों पर ओले भी पड़ सकते हैं. इसके अलावा, 1 जून को भी कई जगहों पर हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है.

बिहार में बारिश के साथ ओले पड़ने की चेतावनी

रविवार को बिहार के कई ज़िलों में मौसम खराब हो सकता है. पटना, राजगीर, सीवान और भागलपुर समेत कई इलाकों में आंधी-तूफ़ान के साथ हल्की से लेकर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में ओले पड़ने की संभावना भी जताई है. इसलिए, किसानों और बाहर काम करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

झारखंड में ‘येलो अलर्ट’

एक चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण झारखंड में मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. पूरे राज्य के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, रविवार को तेज़ हवाओं, गरज और बिजली कड़कने के साथ बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, 1 और 2 जून को राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है.

दिल्ली में गर्मी से राहत

देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के मुकाबले तापमान में गिरावट देखने को मिली है. मौसम विभाग ने रविवार के लिए भी ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है. विभाग के अनुसार, हल्की बारिश, तेज़ हवाएँ और आसमान में बादल छाए रहने का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है. इससे दिल्लीवासियों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है.

Tags: home-hero-pos-1Kal ka mausam
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