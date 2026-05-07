Kal Ka Mausam 8 May 2026: फिर बिगड़ा देशभर में मौसम, नोट करें कहां है आंधी-बारिश का अलर्ट; कहां चलेगी लू

Kal Ka Mausam 8 May 2026: कई राज्यों में चक्रवाती संचरण का असर है तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है. अब देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम तेजी से बदल सकता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक, अगले एक सप्ताह के दौरान कई राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का असर नजर आएगा.

इसके अलावा राजस्थान और दिल्ली समेत कई राज्यों में गर्मी और हीटवेव का असर देखने को मिलेगा. कुल मिलाकर गर्मी से राहत का दौर अब खत्म होने वाला है. मौसम विभाग ने उत्तर भारत, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों के लिए शुक्रवार (08 मई, 2026) को अलर्ट जारी किया है. कुल मिलाकर शुक्रवार को 11 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी है.

कहां-कहां होगी बारिश?

IMD के मुताबिक, शुक्रवार (08 मई, 2026) उत्तर भारत के यूपी और बिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं. इसके चलते राज्य में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है. पश्चिम विक्षोभ के असर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में शुक्रवार को बर्फबारी भी हो सकती है. इसके असर से राज्य में तापमान गिरेगा.

कहां-कहां बिगड़ेगा मौसम

IMD के लेटेस्ट अलर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 11 राज्यों में मौसम का मिजाज बिगड़ेगा. इसके चलते यहां पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश होगी. मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में आंधी चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है. लोगों को खुले में ना जाने की सलाह दी है, साथ ही मौसम का मिजाज देखने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी है.

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से भीषण गर्मी लौटने वाली है. शुक्रवार को तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चलेंगी, जिसके प्रभाव से 2 से 3 दिनों के दौरान ही यानी रविवार तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है.

पूर्वोत्तर में कहां होगी बारिश

मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश हो सकती है. ऐसे में लोगों सतर्क रहने की जरूरत है.

दक्षिण भारत में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप और आंतरिक कर्नाटक में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम गतिविधियों के चलते 30 से 50 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और तेलंगाना में बारिश होगी. तटीय कर्नाटक में 9 मई तक बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है.