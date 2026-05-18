Aaj ka Mausam 18 May 2026: लू से किन राज्यों में घर से निकलना है मना! नोट कर लें किन राज्यों में होगी बारिश

Aaj ka Mausam 18 May 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदल गया है. पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से पूरा उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चपेट में है. तेज धूप, गर्मी और लू चलने की वजह से करीब-करीब 80 प्रतिशत भारत के लोगों को बुरा हाल है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने इस पूरे पूरे सप्ताह उत्तर भारत में भीषण गर्मी के साथ लू चलने का चलने अलर्ट जारी किया है. सोमवार (18 मई, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में भी गर्मी के साथ लू चलने चलने का अलर्ट है. राजधानी दिल्ली के अलावा यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सहित कई राज्यों में अधिकतम तापमान बढ़ने के साथ हीटवेव लोगों की मुसीबत बढ़ाई, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही लोगों से अतिरिक्त सतर्कता बरतनी की सलाह दी गई है. पूर्वोत्तर के राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश का भी अलर्ट है. जबकि प्री-मॉनसून के एक्टिव होने से दक्षिण के राज्यों में बारिश का सिलसिला पूरे सप्ताह जारी रहेगा.

कहां-कहां पड़ेगी भीषण गर्मी?

18 मई, 2026 को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरातत में भी कई इलाकों में भीषण लू चलेगी. IMD के वैज्ञानिकों के मुताबिक, सोमवार को दिनभर तेज गर्मी और लू के चलते दिल्ली, यूपी, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों के लोगों को अलर्ट रहना होगा. देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो सोमवार को न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री और अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं. यूपी में 23 मई तक लू का प्रकोप रहेगा.

जरूरी ना हो तो नहीं निकलें घरों से

IMD के वैज्ञानिकों के मुताबिक, दिल्ली में गर्म हवाओं के साथ सोमवार को अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है. ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वो जरूरी नहीं हों तो घरों से नहीं निकलें. इसके अलावा अगले दिनों के दौरान मंगलवार (19, 2026) और बुधवार (20 मई, 2026) को हीटवेव का येलो अलर्ट जारी है. दिल्ली की तरह ही पंजाब और हरियाणा में भी 18 से 23 मई तक हीटवेव का येलो अलर्ट घोषित किया गया है. इसका मतलब पूरे सप्ताह दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भीषण गर्मी पड़ेगी.

कहां-कहां होगी बारिश

जम्मू-कश्मीर में सोमवार को सामान्य तापमान रहेगा. इसके बाद 19 और 20 मई को जम्मू-कस्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट से मध्यम बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा की गति तक) चलने की संभावना है. महाराष्ट्र मध्य प्रदेश,विदर्भ,छत्तीसगढ़ में 18 मई को छिटपुट बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा की गति तक) चलने की संभावना है. बिहार और ओडिशा में भी हल्की बारिश हो सकती है.