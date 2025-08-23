Home > देश > Weather update: कश्मीर से दिल्ली तक बारिश का अलर्ट, कहां फट सकता है बादल और आ सकती है बाढ़; जानिये लेटेस्ट वेदर अपडेट में

Weather update: कश्मीर से दिल्ली तक बारिश का अलर्ट, कहां फट सकता है बादल और आ सकती है बाढ़; जानिये लेटेस्ट वेदर अपडेट में

Weather Update Sunday 24 August 2025: दिल्ली के साथ-साथ मुंबई में भी रविवार को सामान्य मॉनसून की तरह हल्की से मध्यम स्तर की बारिश जारी रहेगी.

Published By: Shivani Singh
Published: August 23, 2025 21:48:47 IST

Weather update: कश्मीर से दिल्ली तक बारिश का अलर्ट, कहां फट सकता है बादल और आ सकती है बाढ़; जानिये लेटेस्ट वेदर अपडेट में

Weather Update Sunday 24 August 2025: मॉनसून 2025 (Monsoon 2025) की सक्रियता अब भी जारी है। इसके चलते लगातार बारिश हो रही है. कुछ राज्यों में तेज बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश ने जलभराव के साथ-साथ बाढ़ की स्थिति भी पैदा कर दी है. देश के कई राज्यों में लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के अनुसार, रविवार (24 अगस्त) को भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों में शामिल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में रविवार को तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और केरल समेत कई राज्यों में तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली-एनसीआर के अलावा उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में कहीं धीमी तो कहीं पर मध्यम स्तर की बारिश का अलर्ट है.

कहां-कहां होगी बारिश?

मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नगालैंड में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। वहीं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, विदर्भ, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर-पूर्व भारत, बिहार, सिक्किम, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा के अलावा आंध्र प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में भी रविवार को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना बन रही है. बारिश का सिलसिला तेलंगाना, रायालसीमा, लक्षद्वीप, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा, पश्चिम राजस्थान और लद्दाख में जारी रहने की संभावना है। 

दिल्ली-एनसीआर कैसे रहेगा मौसम का हाल?

दिल्ली-एनसीआर के आसमान में शनिवार सुबह से छाए बादल दोपहर होते-होते बरस पड़े। दिल्ली ही नहीं एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई, वहीं शाम को ट्रैफिक की दिक्कत भी पेश आई। झमाझम बारिश होने की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। IMD के अनुसार, रविवार (24 अगस्त) को भी फरीदाबाद, रेवाड़ी, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, पलवल और नूंह में बारिश होने के आसार हैं। रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश में क्या होगी तेज बारिश?

पिछले कुछ दिनों रूठा मॉनसून एक बार फिर उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गया है, जिससे बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। IMD के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 24 के अलावा 25 अगस्त को भी झमाझम बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज बारिश का भी अलर्ट है। इसके बाद 29 अगस्त को यूपी में भारी बारिश का अलर्ट है। 

बिहार में भी बदला मौसम का मिजाज

बिहार में एक बार फिर मॉनसून के एक्टिव होने से अगले पांच दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। रविवार को बिहार के नवादा के अलावा कैमूर, औरंगाबाद और गयाजी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश के मद्देनजर बिहार के इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 

Odisha CM: ओडिशा CM मोहन चरण मांझी ने पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से की मुलाकात, स्वास्थ्य की ली जानकारी

पंजाब-हरियाणा और राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम

राजस्थान में मॉनसून एक्टिव है, जिससे बारिश का अलर्ट है। रविवार (24 अगस्त) को बूंदी-कोटा जिले में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। रविवार को बारिश के चलते टोंक, अजमेर, बारां, भीलवाडा़, झालावाड़, नागौर और पाली में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। हरियाणा की बात करें तो 24 अगस्त को हरियाणा में दिन के दौरान बारिश की होने की संभावना है। 25 अगस्त को भी बारिश का दौर इसी तरह रहेगा। पंजाब में 24 से 26 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। कई जिलों में स्थिति सामान्य रहेगी, यानी तेज बारिश का अलर्ट नहीं है। 

J&K-उत्तराखंड और हिमाचल में क्या होगी तेज बारिश?

पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का कहर जारी है। बारिश के कारण हाईवे समेत कई सड़कें बंद हैं। हिमाचल प्रदेश में रविवार से मंगलवार तक भारी बारिश का ‘येलो अलर्ट’ है। वहीं, उत्तराखंड के कई इलाकों में शनिवार को भी झमाझम बारिश हुई। IMD ने 7 दिनों के दौरान बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी और रुद्रप्रयाग बारिश के कारण बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बारिश के साथ लैंडस्लाइड का अलर्ट घोषित किया है। इसके अलावा बादल फटने की भी आशंका है।

PM-CM को जेल भेजने वाले बिल को लेकर फिर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, उपराष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर लगाया बड़ा आरोप, अब मचेगा सियासी घमासान!

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
Weather update: कश्मीर से दिल्ली तक बारिश का अलर्ट, कहां फट सकता है बादल और आ सकती है बाढ़; जानिये लेटेस्ट वेदर अपडेट में

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Weather update: कश्मीर से दिल्ली तक बारिश का अलर्ट, कहां फट सकता है बादल और आ सकती है बाढ़; जानिये लेटेस्ट वेदर अपडेट में

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Weather update: कश्मीर से दिल्ली तक बारिश का अलर्ट, कहां फट सकता है बादल और आ सकती है बाढ़; जानिये लेटेस्ट वेदर अपडेट में
Weather update: कश्मीर से दिल्ली तक बारिश का अलर्ट, कहां फट सकता है बादल और आ सकती है बाढ़; जानिये लेटेस्ट वेदर अपडेट में
Weather update: कश्मीर से दिल्ली तक बारिश का अलर्ट, कहां फट सकता है बादल और आ सकती है बाढ़; जानिये लेटेस्ट वेदर अपडेट में
Weather update: कश्मीर से दिल्ली तक बारिश का अलर्ट, कहां फट सकता है बादल और आ सकती है बाढ़; जानिये लेटेस्ट वेदर अपडेट में
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?