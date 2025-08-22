Home > देश > Weather Update: कहां होगी तेज बारिश और किन राज्यों के लोग होंगे उमस-गर्मी से परेशान, IMD के अलर्ट ने बढ़ाई टेंशन

Weather Update: कहां होगी तेज बारिश और किन राज्यों के लोग होंगे उमस-गर्मी से परेशान, IMD के अलर्ट ने बढ़ाई टेंशन

Weather Update Saturday 23 August 2025: अगले 7 दिनों में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की संभावना है। जबकि पहाड़ी राज्यों में भी बारिश तेज होगी।

Published By: Shivani Singh
Published: August 22, 2025 18:38:00 IST

Weather Update: कहां होगी तेज बारिश और किन राज्यों के लोग होंगे उमस-गर्मी से परेशान, IMD के अलर्ट ने बढ़ाई टेंशन

Weather Update Saturday 23 August 2025: अगस्त का महीना अंतिम सप्ताह में प्रवेश करने वाला है इसके साथ ही मॉनसून 2025 का असर कई राज्यों में धीमा पड़ा है तो कुछ राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है इसके चलते लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई हैबारिश के चलते कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं और पहाड़ी पर बादल फटने की लगातार घटनाएं हो रही हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के अनुसार, उत्तर भारत में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. इसके अलावा वीकेंड पर भी दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मॉनसून के एक्टिव होने के चलते बारिश का दौर जारी रहेगा IMD के अनुसार, महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मेघालय और मणिपुर राज्यों में शनिवार (23 अगस्त) को भी भारी बारिश होने का अलर्ट है बारिश के अलर्ट के बाजवूद दिल्लीNCR के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में लोगों को उमस और गर्मी परेशान कर सकती है. IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में 26 अगस्त तक बारिश बढ़ने का अनुमान जताया है इससे पहले शनिवार (23 अगस्त) को गुजरात और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है. पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड अगले 7 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा

दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश का अलर्ट नहीं!

Delhi-NCR Weather: मॉनसून के एक्टिव होने के बावजूद दिल्लीNCR में तेज बारिश नहीं हो रही है इसके चलते लोगों को गर्मी और भीषण उमस का सामना करना पड़ रहा है हालांकि, मौसम एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर में बदल रहा है IMD के अनुसार, आगामी 27 अगस्त तक दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूंह) में हल्की बूंदा-बांदी का दौर जारी रहेगा

उत्तर प्रदेश में 3 दिन तक होगी बारिश 

Uttar Pradesh Weather: जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से मॉनसून रूठा हुआ है. यह वजह है कि सोमवार से ही लोगों को उमस और गर्मी से दिक्कतों आ रही हैं IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, तीन दिनों (23-25) के दौरान गर्मी से राहत मिलने की संभावना है मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 अगस्त तक मध्यम स्तर से लेकर तेज बारिश होने की संभावना है

बिहार में आज होगी तेज बारिश!

Bihar Weather Update: उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार में भी मॉनसून कमजोर पड़ा है इसके चलते शनिवार और रविवार गर्मी के साथ-साथ उमस का भी सामना करना पड़ सकता है मौसम विभाग के अनुसार, 23 अगस्त को बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना बन रही है भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है

पंजाब-हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम

Punjab-Hariyana Weather Update: हरियाणा में मॉनसून एक्टिव है. इसके चलते 23 से 25 अगस्त के दौरान हरियाणा के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने ने की संभावना है. पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थानों पर शनिवार (23 अगस्त) को अति भारी वर्षा (12 सेमी या अधिक) होने की भी संभावना है।

राजस्थान: 24 घंटे के दौरान होगी बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अब भी दक्षिण पश्चिम मॉनसून एक्टिव है. टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा और भीलवाड़ा बारिश ने तबाही मचाई. कई जगहों पर जलभराव हो गया. मौसम विभाग ने उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया है

J&K-उत्तराखंड और हिमाचल में क्या होगी तेज बारिश?

उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भले ही तेज बारिश से राहत मिली हो, लेकिन पहाड़ी राज्यों में शामिल उत्तराखंड में मॉनसून का कहर जानलेवा साबित हुआ है कई जगहों पर बादल फटने से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है IMD के ताजा पूर्वानुमान में 7 दिनों तक लगातार बारिश की चेतावनी है, जबकि 23 अगस्त को उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में बारिश होगी पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राज्य के कुछ जिलों में 26 अगस्त तक मध्यम स्तर से लेकर तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है. मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, अगले 6-7 दिनों के दौरान पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता हैवहीं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 23 से 26 अगस्त के दौरान बारिश में तेजी आने की संभावना है

