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Kal Ka Mausam: यूपी समेत इन राज्यों में आंधी-तूफान और बिजली का तांडव, IMD का अलर्ट जारी!

कल घर से संभलकर निकले! यूपी में 50km की रफ्तार से आंधी और बिजली का खतरा है. दक्षिण में भारी बारिश का अलर्ट. अपनों और खुद को सुरक्षित रखें, जानें मौसम का पूरा हाल.

By: Shivani Singh | Last Updated: May 8, 2026 8:53:03 PM IST

Kal Ka Mausam: यूपी समेत इन राज्यों में आंधी-तूफान और बिजली का तांडव, IMD का अलर्ट जारी!


Kal Ka Muasam: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कल 9 मई, 2026 के लिए मौसम की चेतावनी जारी की है जिसमें उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्य शामिल हैं. UP के पूर्वांचल और तराई क्षेत्रों के ज़िलों के लिए एक विशेष अलर्ट जारी किया गया है जिसमें कल तेज़ हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है. इस बीच दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में अलर्ट

UP के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, कल पूर्वांचल क्षेत्र और उसके आस-पास के इलाकों में मौसम पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने की उम्मीद है. प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, ग़ाज़ीपुर, आज़मगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर और महाराजगंज इन 16 ज़िलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है. इन ज़िलों और उनके आस-पास के इलाकों में हवाएँ 30–40 km/h की रफ़्तार से चलने की उम्मीद है, और हवा के झोंके 50 km/h तक पहुँच सकते हैं. इसके अलावा, इन क्षेत्रों में बिजली गिरने की भी संभावना है.

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पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में तूफ़ानी हवाओं का ख़तरा

बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में कल तूफ़ानी हवाओं, तूफ़ानों का सामना करने की संभावना है, जिसमें हवा की रफ़्तार 50–60 km/h (और झोंके 70 km/h तक) हो सकती है. झारखंड में कल ओलावृष्टि की संभावना भी बनी हुई है. पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 10 मई तक गरज और बिजली के साथ बारिश जारी रहने की उम्मीद है.

केरल और तमिलनाडु में ‘भारी बारिश’

दक्षिण भारत में इस समय मॉनसून से पहले की मौसम गतिविधियां बहुत तेज़ हैं.

केरल और तमिलनाडु: केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जो अगले 7 दिनों तक मान्य रहेगा. 

लक्षद्वीप और कर्नाटक: लक्षद्वीप में 9 और 10 मई को भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, कल भी दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बारिश की तीव्रता अधिक रहने की उम्मीद है.

मध्य और पश्चिमी भारत की स्थिति

मध्य प्रदेश: कल, मध्य प्रदेश में 40–50 किमी/घंटा की रफ़्तार से चलने वाली हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. छत्तीसगढ़ के लिए कल (9 मई) तूफ़ानी हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है.

महाराष्ट्र: विदर्भ क्षेत्र में कल गरज-चमक के साथ तूफ़ान का ख़तरा है. इसके अलावा, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भी अगले 24 घंटों तक रुक-रुककर बारिश जारी रह सकती है.

10 मई से फिर बदलेगा मौसम

मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 10 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा. इसके चलते, 11 से 14 मई के बीच दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गरज-चमक और बारिश का एक नया दौर शुरू होने वाला है, जिससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है.

IMD की सलाह: गरज-चमक और बिजली गिरने के दौरान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें. केवल सुरक्षित और मज़बूत इमारतों में ही शरण लें.

Tags: imdRainweather
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