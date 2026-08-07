कल का मौसम, 8 अगस्त: दिल्ली-NCR में रेड अलर्ट! 26 राज्यों में आफत की बारिश, जानिए अपने शहर का हाल

Kal Ka Mausam, 8 August: देश के कई हिस्सों में इस समय मानसून जमकर बरस रहा है. दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सुबह से ही रिमझिम और तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है. वहीं, असम और केरल जैसे राज्यों में तो बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है. उत्तर के साथ-साथ मध्य भारत में भी बादलों का डेरा है.

मौसम विभाग (IMD) ने कल, यानी 8 अगस्त के लिए देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक के लिए चेतावनी दी गई है.

1. दिल्ली-एनसीआर: ‘रेड अलर्ट’ जारी

दिल्ली-एनसीआर में सुबह से हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने कल के लिए भी यहाँ ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है.

तापमान: अधिकतम 33°C और न्यूनतम 24°C रहने का अनुमान है.

दिनभर का हाल: दिनभर बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि शाम और रात के वक्त भी रिमझिम बौछारें पड़ सकती हैं.

2. उत्तर प्रदेश: पूर्वी और पश्चिमी UP में बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, 8 से 10 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. वहीं कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी-खासी बारिश होने का अनुमान है.

3. राजस्थान: कई संभागों में मूसलाधार बारिश

राजस्थान में मानसून पूरी तरह मेहरबान है. जयपुर समेत कई जिलों में पानी बरस रहा है.

8 से 10 अगस्त: भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में बारिश का दौर तेज होगा.

चेतावनी: कोटा और उदयपुर संभाग में 9 अगस्त तक कुछ जगहों पर बेहद भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

4. बिहार: 8 अगस्त को झमाझम, फिर थोड़ी राहत

बिहार में भी मानसून की बारिश आफत बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, कल यानी 8 अगस्त को राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश होगी. इसके बाद 10 से 13 अगस्त के बीच बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है और कहीं-कहीं हल्की बौछारें ही पड़ेंगी.

आखिर क्यों हो रही है इतनी तेज बारिश?

IMD के मुताबिक, इस समय उत्तर भारत के ऊपर एक साथ कई मौसमी सिस्टम (Weather Systems) सक्रिय हैं. इसी वजह से लगातार भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने सचेत किया है कि निचले इलाकों में जलभराव, स्थानीय स्तर पर बाढ़ और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए संभलकर निकलें.

बाकी राज्यों का हाल

ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert): ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल.

येलो अलर्ट (Yellow Alert): हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ (महाराष्ट्र), झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और आंध्र प्रदेश.