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कल का मौसम 9 जुलाई: दिल्ली-UP समेत 23 राज्यों में कल भारी आफत! मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट; जान लें अपने शहर का हाल

कल का मौसम 9 जुलाई: दिल्ली-NCR, UP और बिहार समेत 23 राज्यों में कल भारी बारिश का अलर्ट! मौसम विभाग ने जारी की बड़ी चेतावनी, घर से निकलने से पहले जानें अपने राज्य का हाल...

By: Shivani Singh | Published: July 8, 2026 10:22:15 PM IST

कल का मौसम 9 जुलाई: दिल्ली-NCR, UP और बिहार समेत 23 राज्यों में कल भारी बारिश का अलर्ट! मौसम विभाग ने जारी की बड़ी चेतावनी, घर से निकलने से पहले जानें अपने राज्य का हाल...(Image-AI)
कल का मौसम 9 जुलाई: दिल्ली-NCR, UP और बिहार समेत 23 राज्यों में कल भारी बारिश का अलर्ट! मौसम विभाग ने जारी की बड़ी चेतावनी, घर से निकलने से पहले जानें अपने राज्य का हाल...(Image-AI)


देशभर के अधिकांश राज्यों में मानसून मेहरबान है और दिल्ली-NCR समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक राहत की ये बौछारें थमने वाली नहीं हैं. इस बीच, विभाग ने कल यानी 9 जुलाई के लिए दिल्ली और बिहार समेत देश के 23 राज्यों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं कि कल आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज.

बिहार में अगले तीन दिनों तक आफत की बारिश

यूपी की तरह पड़ोसी राज्य बिहार में भी कल बदरा जमकर बरसेंगे. मौसम विभाग ने 9 जुलाई को राजधानी पटना, गोपालगंज, सारण, सीवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, कटिहार, अररिया, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी दी है. इस दौरान कुछ इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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उत्तर प्रदेश (UP) में भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में भी मानसून पूरी तरह एक्टिव है. कल पूरे सूबे में काले बादलों का डेरा रहेगा और पूर्व से लेकर पश्चिम तक झमाझम बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, आगरा, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, बागपत, कन्नौज, कानपुर देहात, बांदा, बाराबंकी, एटा, इटावा, मैनपुरी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर और उन्नाव में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

कल दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली और गुरुग्राम में पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग की मानें तो कल, 9 जुलाई को भी राजधानी में मौसम का मिजाज तल्ख रहेगा. दिल्ली-NCR में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस बारिश से उमस भरी गर्मी से तो राहत मिलेगी ही, साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी.

राजस्थान में कल कैसा रहेगा मौसम?

मरुभूमि राजस्थान में भी मानसून की रफ्तार तेज हो गई है. राज्य में अगले तीन दिनों तक आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने कल करौली, अलवर, बीकानेर, बाड़मेर, बूंदी, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, कोटा, जयपुर, अजमेर और टोंक में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है.

महाराष्ट्र में थमेगी बारिश या बढ़ेगी आफत?

एक तरफ जहां यह बारिश देश के बाकी हिस्सों के लिए राहत लेकर आई है, वहीं महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे के लिए यह आफत बन चुकी है. मुंबईकरों को कल भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है; मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है. इसके अलावा मुंबई, पुणे और कोल्हापुर में अगले तीन दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

पहाड़ों पर भी मौसम हुआ बेईमान

मैदानी इलाकों के साथ-साथ पहाड़ी राज्यों में भी मौसम का हाल बिगड़ सकता है. कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक भारी बारिश का अलर्ट है. उत्तराखंड के नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और टिहरी गढ़वाल में कल तूफान और भारी बारिश की आशंका जताई गई है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, चंबा और ऊना में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. जम्मू-कश्मीर की बात करें तो कल यहां भी मौसम खराब रहेगा. विभाग ने उधमपुर, अनंतनाग, कठुआ, पुंछ, शोपियां, गांदरबल, बड़गाम, मीरपुर, कुपवाड़ा और डोडा के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है.

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