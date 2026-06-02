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3 जून को बदलने वाला है मौसम! दिल्ली-NCR में धूल भरी आंधी और बारिश, जानें अपने शहर के मौसम का अपडेट

कल का मौसम 3 जून: भीषण गर्मी के बीच अचानक बदला मौसम का मिजाज! दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, तो क्या जल्द दस्तक देगा मॉनसून? जानिए IMD का ताजा अपडेट.

By: Shivani Singh | Published: June 2, 2026 10:43:06 PM IST

कल का मौसम 3 जून: भीषण गर्मी के बीच अचानक बदला मौसम का मिजाज!(Image-AI)
कल का मौसम 3 जून: भीषण गर्मी के बीच अचानक बदला मौसम का मिजाज!(Image-AI)


Kal Ka Mausam 3 June: जो लोग पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे थे, उन्हें अब कुछ राहत मिलती दिख रही है. जहाँ कुछ इलाकों में तेज़ धूप और उमस से परेशानी हो रही थी, वहीं कुछ अन्य इलाकों में अचानक हुई बारिश और तूफ़ान ने रोजमर्रा की ज़िंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया. अपने ताज़ा मौसम बुलेटिन में, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि देश के कई हिस्सों में मौसम के मिजाज में तेज़ी से बदलाव आने वाला है. 3 जून को, उत्तरी भारत के कई राज्यों जिनमें दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं. तेज़ हवाएँ, गरज-चमक के साथ तूफ़ान और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. आइए देखते हैं कि इस बुधवार को देश के बाकी हिस्सों के लिए मौसम का पूर्वानुमान क्या कहता है…

बिहार, झारखंड और बंगाल में छाएँगे बादल

IMD के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मौसम की गतिविधियाँ काफ़ी हलचल भरी रहने की उम्मीद है. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा, इन क्षेत्रों के कई इलाकों में तेज़ तूफ़ान और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी आसमान बादलों से घिरा रहने की उम्मीद है, और कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम के इन लगातार बदलते मिजाज के कारण, कई राज्यों में तापमान सामान्य स्तर से नीचे गिर सकता है, जबकि कुछ इलाकों में अभी भी उमस बढ़ने की संभावना बनी हुई है.

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दिल्ली और UP में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाज़ियाबाद में हवाएँ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलने की उम्मीद है; इससे तापमान में गिरावट आएगी, जिससे यहाँ के निवासियों को गर्मी से काफ़ी राहत मिलेगी. उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश होने का अनुमान है, और ऊँचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फ़बारी की भी संभावना है.

इन राज्यों में मिला-जुला मौसम

इस बीच, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मौसम मिला-जुला रहने की उम्मीद है. कुछ इलाकों में तेज़ गर्मी बनी रहेगी, जबकि कई ज़िलों में आंधी और बारिश का असर महसूस होगा. विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी हो सकती है. गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों में कई राज्यों में मौसम के हालात अचानक बदल सकते हैं. इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.

मॉनसून के आने का इंतज़ार

दक्षिण भारत में, मॉनसून के आने को लेकर लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अब केरल पहुँचने ही वाला है, और इसके आधिकारिक तौर पर शुरू होने की उम्मीद अगले 2 से 3 दिनों के भीतर है. पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 

Tags: Monsoonweather
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