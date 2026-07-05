दिल्ली-NCR में आफत बनी बारिश, बिहार-UP समेत इन राज्यों में ‘रेड अलर्ट’; जानें कल कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

कल का मौसम 6 जुलाई: दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के शहरों में आज हुई बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी है. हालांकि, इस झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, मॉनसून का यह दौर अभी थमने वाला नहीं है. दिल्ली के साथ-साथ अगले कुछ दिनों तक यूपी और बिहार में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है. आइए जानते हैं कि कल यानी 6 जुलाई को देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है.

दिल्ली में कल भी बनेगी आफ़त की बारिश!

दिल्ली में मॉनसून के दूसरे दौर की बारिश ने दस्तक देते ही रफ्तार पकड़ ली है, जिससे कई इलाकों में जलभराव की समस्या शुरू हो गई है. मौसम विभाग ने कल, 6 जुलाई को भी राजधानी में भारी बारिश का अनुमान जताया है. हालांकि, लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहाना हो गया है.

IMD ने उत्तर दिल्ली के सिविल लाइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) कैंपस, कमला नगर, मुखर्जी नगर, मॉडल टाउन, आजादपुर, सदर बाजार और कश्मीरी गेट जैसे इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है. वहीं, दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश, वसंत कुंज, वसंत विहार, डिफेंस कॉलोनी, हौज़ खास, पंचशील पार्क और आनंद लोक जैसे रिहायशी इलाकों में भी कल तेज बारिश की चेतावनी दी गई है.

बिहार में ‘रेड अलर्ट’

बिहार में लगातार जारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने कल, 6 जुलाई के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है. गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, जहानाबाद, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, बांका, जमुई, लखीसराय और अरवल में मौसम विभाग ने भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी दी है. इस मानसूनी बारिश के चलते राजधानी पटना में भी मौसम बदला-बदला रहेगा और कल यहां का अधिकतम तापमान गिरकर 32 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है.

यूपी के इन जिलों में गरजेंगे बादल

दिल्ली के साथ-साथ कल (6 जुलाई) उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के अनुसार, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, बरेली, पीलीभीत, बहराइच और श्रावस्ती में भारी बारिश होने की पूरी संभावना है. इसके अलावा बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, मुरादाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव और कानपुर में बिजली कड़कने के साथ तेज बौछारें पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है.

महाराष्ट्र के कई जिलों में भी रेड अलर्ट जारी

पश्चिम और मध्य भारत की बात करें तो महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी आफत की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने कल के लिए सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, पुणे, अहमदनगर, ठाणे, पालघर, रायगढ़, भिवंडी, नागपुर, भंडारा-गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान में भी प्री-मॉनसून और मॉनसून की गतिविधियों ने जोर पकड़ लिया है. मौसम विभाग ने राज्य में अगले पांच दिनों तक आंधी-तूफान के साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है. कल (6 जुलाई) जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, झुंझुनू, चुरू, हनुमानगढ़, अलवर, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सिरोही में भारी बारिश की उम्मीद है.

पहाड़ों पर भी मौसम हुआ गुलजार

दिल्ली-एनसीआर की तरह ही पहाड़ी राज्यों में भी बादलों ने डेरा डाल लिया है. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, कुल्लू, चंबा और शिमला में कल भारी बारिश का अनुमान है. इसके साथ ही उत्तराखंड के भी कई जिलों में मूसलाधार बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है, जिसे लेकर प्रशासन और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.