Aaj ka mausam: दिल्ली, यूपी में भारी बारिश की चेतावनी, जानें अपने शहर का हाल

India weather: देशभर में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर उत्तर भारत के कई हिस्सों में बाढ़ और मूसलाधार बारिश से जनजीवन को अस्त-व्यस्त हो गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लेकर कश्मीर तक हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं इस बीच मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं आपके शहर में 6 सितम्बर को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज।

दिल्ली का मौसम (delhi weather 6 september)

दिल्ली-एनसीआर में 6 सितंबर को भी मौसम विभाग द्वारा मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच, दिल्ली में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आईटीओ, लक्ष्मी नगर, गीता कॉलोनी इलाकों में सड़क किनारे राहत शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन्हें सहायता प्रदान की जा सके।

बिहार का मौसम (bihar weather 6 september)

बिहार में कल यानी 6 सितंबर को बारिश की संभावना कम है। उत्तरी क्षेत्र में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में मानसून का असर कमज़ोर पड़ गया है।

यूपी का मौसम (Uttarpradesh weather 6 september)

6 सितंबर को उत्तर प्रदेश के लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। हालांकि, दिल्ली से सटे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं, उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, बाराबंकी, बस्ती, गौतमबुद्ध नगर, गोरखपुर, हरदोई, कन्नौज, मथुरा, पीलीभीत, सहारनपुर, संत कबीर नगर और सीतापुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है।

राजस्थान का मौसम (Rajasthan weather 6 september)

6-7 सितंबर के दौरान गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा और 6 और 7 सितंबर को सौराष्ट्र और कच्छ में भारी वर्षा होने की संभावना है।

गुजरात का मौसम (Gujrat weather 6 september)

गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर 6 सितंबर को भारी वर्षा और सौराष्ट्र और कच्छ में भारी वर्षा होने की संभावना है।

पंजाब का मौसम (Punjab weather 6 september)

पंजाब के लोगों को कल यानी 6 सितंबर को बारिश से राहत मिलेगी। हालाँकि, बाढ़ के कारण लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। यहाँ बचाव अभियान जारी है। इस भीषण बाढ़ ने अब तक 43 लोगों की जान ले ली है।

