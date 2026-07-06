Today Weather: 17 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, कहीं बरसेंगे बादल तो कहीं आएगा तूफान, जानिए अपने शहर का हाल

Today Weather 6 July 2026: देशभर में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होता नजर आ रहा है. एक तरफ कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक नया अवदाब (लो प्रेशर एरिया) बन रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक यह सिस्टम अगले 24 घंटों में ओडिशा तट को पार करते हुए छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि इस सिस्टम के प्रभाव से देश के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही तेज हवाएं, आंधी-तूफान और बिजली गिरने जैसी घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं.

17 राज्यों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी

IMD ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, असम, सिक्किम समेत 17 राज्यों में हल्की से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार कई क्षेत्रों में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

इन राज्यों में हो सकती है अत्यधिक भारी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार 5 से 7 जुलाई के बीच ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात क्षेत्र, कोंकण-गोवा, सौराष्ट्र-कच्छ और मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की जा सकती है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी अगले कई दिनों तक अच्छी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है.

समुद्र में बढ़ेगा खतरा, मछुआरों को चेतावनी

उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में समुद्र बेहद उग्र रह सकता है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 7 जुलाई तक समुद्र में ऊंची लहरें और खराब मौसम की स्थिति बनी रह सकती है. ऐसे में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार हुई तेज

IMD के ताजा अपडेट के मुताबिक अगले तीन दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तर अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के शेष इलाकों में आगे बढ़ सकता है. मानसून की इस प्रगति के साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.

दिल्ली में 8 जुलाई तक आंधी-बारिश का दौर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने 6 से 8 जुलाई तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. लगातार बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिल सकती है.

यूपी में तीन दिन तक बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के मेरठ, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज समेत पूर्वी एवं पश्चिमी यूपी के कई जिलों में 6 से 8 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई गई है. इस दौरान बिजली गिरने, आंधी चलने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

बिहार में भी बरसेंगे बादल

पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी समेत बिहार के कई जिलों में 6 से 8 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. साथ ही आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना भी बनी हुई है.

राजस्थान में 10 जुलाई तक बारिश की संभावना

जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनूं समेत राजस्थान के कई जिलों में 6 से 10 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है.

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का खतरा

शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर समेत कई जिलों में 6 से 11 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने विशेष रूप से 6 और 7 जुलाई को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है.

उत्तराखंड में भी मौसम विभाग की चेतावनी

देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर और टिहरी समेत कई जिलों में 6 से 11 जुलाई तक बारिश जारी रहने की संभावना है. 6 जुलाई को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है. इसके साथ ही आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं का भी खतरा बना रहेगा.

झारखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश

रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा और दुमका समेत कई जिलों में 6 से 8 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है.

जम्मू-कश्मीर में भी खराब रहेगा मौसम

श्रीनगर, जम्मू, पुंछ, राजौरी, अनंतनाग और बारामूला समेत कई जिलों में 5 से 11 जुलाई तक बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है. कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

लोगों के लिए सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है. भारी बारिश वाले क्षेत्रों में जलभराव, भूस्खलन और यातायात प्रभावित होने की आशंका है. वहीं तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और मछुआरों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.