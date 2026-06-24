Weather Tomorrow 25 June: कहीं बरसेगी आफत तो कहीं मिलेगी राहत; इन राज्यों में भारी बारिश और बिजली कड़कने का खतरा!

कहीं चिलचिलाती धूप और उमस से थकी ज़िंदगी को राहत की फुहारें मिली हैं, तो कहीं आसमान से बरसती आफ़त ने थार-थार काँपते रास्तों को थाम दिया है. देश भर में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने अपनी रफ़्तार पकड़ ली है. जहाँ दिल्ली-NCR के लोग बादलों की छांव और ठंडी हवाओं से सुकून की सांस ले रहे हैं, वहीं मुंबई और कोंकण क्षेत्र के लिए ‘रेड अलर्ट’ ने धड़कनें बढ़ा दी हैं. पहाड़ों पर भूस्खलन का डर है, तो यूपी-बिहार में खेतों में काम करते किसानों के लिए आसमानी बिजली की चिंता. आइए जानते हैं, 25 जून को आपके शहर में कुदरत का क्या रुख रहने वाला है.

दिल्ली-NCR में गर्मी से राहत

राष्ट्रीय राजधानी (दिल्ली), नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है. कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. अधिकतम तापमान 34°C से 36°C के बीच रह सकता है। तेज़ हवाओं से गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में आंधी-तूफान और बारिश

पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई ज़िलों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान है. मौसम विभाग ने किसानों और खुले इलाकों में काम करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. तापमान 31°C से 35°C के बीच रहने की उम्मीद है. राजस्थान और मध्य प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा. पूर्वी राजस्थान और भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन डिवीज़न में बारिश की गतिविधियां तेज़ होने की संभावना है. कई जगहों पर हल्की से भारी बारिश होने की उम्मीद है, जिससे खरीफ फसलों की बुवाई में तेज़ी आ सकती है. तापमान 30°C से 36°C के बीच रहने का अनुमान है.

गुजरात और गोवा में भारी बारिश की संभावना

दक्षिण गुजरात, सूरत, वलसाड और गोवा के तटीय इलाकों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. तेज़ हवाओं और ऊंची लहरों के खतरे को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलेगा

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और भूस्खलन का खतरा भी बना रहेगा. यात्रियों और स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

मुंबई में बारिश के लिए रेड अलर्ट

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पालघर समेत कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 29°C से 31°C और न्यूनतम तापमान 24°C से 26°C के बीच रहने की उम्मीद है. निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है और समुद्र में ऊंची लहरों के कारण मछुआरों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने मुंबई और पालघर में भारी बारिश के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश

पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होने की उम्मीद है. कुछ इलाकों में जलभराव और भूस्खलन हो सकता है. तापमान 25°C से 31°C के बीच रहने की संभावना है.

दक्षिण भारत में भी जारी रहेगा मॉनसून का असर

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. केरल और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. तापमान 27°C से 33°C के बीच रहने की उम्मीद है.