Kal ka mausam: विदाई से पहले जमकर बरसेगा बदरा, यहां होगी आफत की बरसात! जानें अपने शहर का हाल

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 19 सितंबर के लिए मौसम अपडेट जारी किया है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल और पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना जताई गई है. जानें आपके राज्य का पूरा मौसम पूर्वानुमान.

By: Shivani Singh | Published: September 18, 2025 8:54:38 PM IST

Weather update 19 September: भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की विदाई शुरू हो गई है. अक्टूबर के मध्य तक, मानसून पूरे देश से विदा हो जाता है और दक्षिण-पश्चिमी हवाओं की जगह उत्तर-पूर्वी हवाएँ चलने लगती हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड सहित कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं आपके शहर में कैसा रहेगा कल यानी 19 सितंबर को मौसम का मिजाज. 

दिल्ली में का मौसम (Delhi weather 19 september)

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कल यानी 19 सितंबर को राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 

उत्तर प्रदेश का मौसम (Uttarpradesh weather 19 september)

उत्तर प्रदेश में पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही है, हालाँकि, आने वाले दिनों में बारिश लगभग बंद हो जाएगी. कल यानी19 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश होने की संभावना है. हालाँकि, कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है.

बिहार का मौसम (Uttarpradesh weather 19 september)

बिहार के कई जिलों में पिछले तीन दिनों से भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. IMD के अनुसार, 20 सितंबर तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है.

उत्तराखंड का मौसम (Uttarpradesh weather 19 september)

राज्य में मौसम का कहर जारी है. आईएमडी ने देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण देहरादून में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं. चमोली में बादल फटने की भी खबरें हैं.

हिमाचल प्रदेश में मौसम (Uttarpradesh weather 19 september)

हिमाचल प्रदेश में मौसम की हलचल जारी है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को कुछ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का अनुमान जताया है. आईएमडी ने भारी बारिश के बाद चंबा, बिलासपुर और मंडी के कुछ हिस्सों में भूस्खलन की सूचना दी है. मौसम विभाग ने शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर में गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

पश्चिम बंगाल में मौसम की स्थिति (Uttarpradesh weather 19 september)

पश्चिम बंगाल में अगले कुछ दिनों तक गर्मी और उमस से राहत मिलेगी. आईएमडी ने 20 सितंबर तक उत्तरी पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. इस दौरान दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार में भारी बारिश की संभावना है.

वहीं अगले दो दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और 22 सितंबर को असम और मेघालय में. जबकि पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों में अगले पाँच दिनों तक मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

