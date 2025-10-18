Home > देश > Weather 19 October: छोटी दिवाली पर बदलेगा मौसम का मिज़ाज! कहीं धूप-कोहरा तो कहीं बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, जानिए अपने शहर का हाल

छोटी दिवाली के दिन यानी 19 अक्टूबर 2025 को देशभर में मौसम का मिजाज अलग-अलग रहेगा. दिल्ली और उत्तर भारत में हल्का कोहरा और धूप का खेल देखने को मिलेगा, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. जानिए आपके शहर का हाल.

By: Shivani Singh | Published: October 18, 2025 11:15:00 PM IST

Weather update: छोटी दिवाली के दिन दिल्ली समेत उत्तर भारत का मौसम बदलता हुआ नज़र आएगा. सुबह की ठंडक और हल्का कोहरा त्योहारी माहौल को और खुशनुमा बनाएंगे, जबकि दिन में धूप खिलने से हल्की गर्मी का एहसास रहेगा. लेकिन यही नहीं पहाड़ों से लेकर दक्षिण भारत तक, आसमान का रंग कई जगहों पर बिल्कुल अलग कहानी कहने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, सुबह हल्का कोहरा रहेगा, जबकि दिन में तेज धूप खिली रहने की संभावना है. अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. 19 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 32°C और न्यूनतम तापमान 19°C रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग के अनुसार, 19 अक्टूबर को उत्तर भारतीय राज्यों में धूप खिली रहेगी, जिससे मौसम काफी सुहावना रहेगा. हल्की गर्मी महसूस होगी, लेकिन शाम और रातें ठंडी हो जाएँगी. हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में हल्के बादल छा सकते हैं. हालाँकि, इन बादलों से कोई खास बारिश की उम्मीद नहीं है. हालाँकि, इन सभी इलाकों में रात के तापमान में मामूली गिरावट देखी जा सकती है.

बिहार का मौसम 

बिहार में अगले एक-दो दिनों तक आंधी या बारिश की कोई संभावना नहीं है. धूप खिलने से हल्की गर्मी का एहसास होगा, लेकिन ठंडी हवाएँ ज़्यादातर इलाकों में मौसम को तरोताज़ा बनाए रखेंगी. अगले दो दिनों तक, यानी दिवाली तक, राजधानी पटना, गया, सीवान, समस्तीपुर, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा और भागलपुर समेत कई अन्य ज़िलों में न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

उत्तर प्रदेश का मौसम 

उत्तर प्रदेश में कल पड़ने वाले कड़ाके की ठंड के बारे में, राज्य में मौसम सामान्य है, लेकिन ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिन, यानी दिवाली के बाद, सुबह और शाम कड़ाके की ठंड रहेगी. सुबह के समय, खासकर ग्रामीण इलाकों में, कोहरे की चादर छा सकती है, जिससे लोगों को गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेना पड़ सकता है.

पहाड़ी राज्यों में मौसम थोड़ा अलग रहेगा. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में गरज के साथ बूंदाबांदी और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में तापमान में भारी गिरावट आएगी, जिससे कड़ाके की शीतलहर चलेगी. इस बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड भी बढ़ेगी. अगले 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण, गोवा और मुंबई जैसे पश्चिमी तटीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. इस बारिश से इन इलाकों में मौसम थोड़ा नम हो सकता है.

