Kal ka Mausam: इन राज्यों में होगी आफत की बरसात, IMD ने जारी किया अलर्ट

देशभर से मॉनसून की विदाई का समय आए चूका है लेकिन फिर भी उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक बारिश का दौर जारी है। 17 सितंबर को दिल्लीवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो बिहार और यूपी में भारी बारिश की चेतावनी लोगों की चिंता बढ़ा रही है. झारखंड और उत्तराखंड में अलर्ट जारी हो चुका है, वहीं महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का ख़तरा मंडरा रहा है. आइए जानते हैं 18 सितंबर को कैसा रहेगा आपके शहर के मौसम का मिजाज।

दिल्ली का मौसम (Delhi weather 18 september)

दिल्ली में 18 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पिछले एक हफ्ते से भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। हालांकि 17 सितंबर को दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली है. इस बीच अगले तीन दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई जा रही है.

बिहार का मौसम (Bihar weather 18 september)

बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, भोजपुर, मधुबनी और दरभंगा में भी भारी बारिश की संभावना है।

उत्तर प्रदेश का मौसम (Uttarpradesh weather 18 september)

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, सीतापुर, बलरामपुर, बहराइच, हरदोई, महाराजगंज, कुशीनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा और गोरखपुर में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

झारखंड का मौसम (Jharkhand weather 18 september)

झारखंड के लगभग सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो और पलामू में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश का मौसम (Himachal weather 18 september)

हिमाचल प्रदेश में थोड़ी राहत की खबर है। मौसम विभाग ने हिमाचल के सभी जिलों को ग्रीन ज़ोन में रखा है, यानी बारिश की संभावना कम है।

उत्तराखंड का मौसम (Uttarakhand weather 18 september)

उत्तराखंड में फिर से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, चंपावत और नैनीताल के लिए अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान का मौसम (Rajasthan weather 18 september)

राजस्थान के भी सभी जिलों को ग्रीन ज़ोन में रखा गया है। यानी यहाँ भी बारिश की कोई ख़ास संभावना नहीं है.

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का मौसम (Madhyapradesh and Maharashtra weather 18 september)

मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना कम है। वहीं 18 सितंबर को महाराष्ट्र में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई में भारी बारिश की संभावना है.

