Home > देश > Delhi Weather Today: स्वागत नहीं करोगे हमारा! सूरज ने दिल्ली में खोली आंख, अब बरसेगी असली आग, जानिए कैसा रहेगा राजधानी का मौसम

Delhi Weather Today: दिल्ली एनसीआर में बारिश तो हो रही है, लेकिन धूप खिलने से लोगों को उमस का सामना भी करना पड़ रहा है। राजधानी में इस समय खिलती हुई धूप और उमसभरी गर्मी झेलनी पड़ रही है। वहीँ इस समय लोगों का बुरा हाल है।

Published By: Heena Khan
Published: August 7, 2025 07:54:09 IST

delhi Weather
delhi Weather

Delhi Weather Today: दिल्ली एनसीआर में बारिश तो हो रही है, लेकिन धूप खिलने से लोगों को उमस का सामना भी करना पड़ रहा है। राजधानी में इस समय खिलती हुई धूप और उमसभरी गर्मी झेलनी पड़ रही है। वहीँ इस समय लोगों का बुरा हाल है। हालांकि, दो दिन पहले तक दिल्ली एनसीआर में मौसम पूरी तरह से बदल गया है। दो दिन पहले ठंडी हवाओं का दौर जारी था वहीँ उमस का भी कोई नामोनिशान नहीं था। वहीँ अब राजधानी के मौसम में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं आने वाले दिनों में प्रदेश का मौसम कैसा रहने वाला है।  

गर्मी का दिखेगा प्रचंड रूप 

मौसम विभाग का कहना है कि, दिल्ली एनसीआर में 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त तक तापमान में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। इतना ही देखने को मिलेगी। रात का तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को अगले तीन दिनों तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। उमस भी अपने चरम पर रहेगी। यानी अगले 3 दिनों तक दिल्ली एनसीआर पर उमस और गर्मी का डबल अटैक रहेगा।

जानिए कब मिलेगी उमस से राहत 

मौसम विभाग का कहना है कि 11 अगस्त से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगले तीन दिनों तक बारिश नहीं होगी। अगले तीन दिनों तक दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तेज़ बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। बीच-बीच में बादल आते-जाते रहेंगे और हवाएँ भी धीमी गति से चलती रहेंगी। 10 अगस्त के बाद तापमान एक बार फिर गिरना शुरू हो जाएगा।

