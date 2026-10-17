Weather Forecast Update 17 October 2026: 70 की स्पीड से चलेगी हवा; किन 13 राज्यों में होगी तेज बारिश; IMD ने जारी की लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट

Weather Forecast Update 17 October 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 विदा हो चुका है और बारिश का दौर धीरे-धीरे कम हो गया है. मॉनसून की विदाई के बाद पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पंजाब और उससे सटे क्षेत्रों के ऊपर समुद्र तल से 3.1 से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में बना हुआ है. इसके अलावा चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण हरियाणा और उससे सटे उत्तरी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, जो समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है. वहीं, एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण दक्षिणी राजस्थान और उससे सटे उत्तरी गुजरात के निचले स्तरों पर बना हुआ है. अगले 24 घंटे को दौरान की बात करें मौसम गतिविधियों के चलते पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है.

दक्षिण भारत में कैसा रहेगा मौसम

तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश के साथ गरज-चमक और बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि तटीय ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी संभव है. लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, ओडिशा, छत्तीसगढ़, दक्षिण कोंकण और गोवा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, गंगीय पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

दिल्ली-एनसीआर का मौसम

हाल ही में हुई बारिश और आंधी-तूफान के कारण मौसम में आए बदलाव के बाद शनिवार (17 अक्टूबर , 2026) को दिल्ली-एनसीआर के आसमान में कुछ बादल छाए रहने के साथ ही मौसम थोड़ा गर्म रह सकता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, सप्ताहांत (वीकेंड) पर मौसम शुष्क हो जाएगा.

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मौसम का हाल

शनिवार (17 अक्टूबर 2026) को हिमाचल प्रदेश में मौसम काफी हद तक साफ रह सकता है, हालांकि दोपहर के समय कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं उत्तराखंड के नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और चंपावत में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है.

पंजाब-हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम

पंजाब और हरियाणा में (17 अक्टूबर 2026) को पंजाब और हरियाणा में मौसम मुख्य रूप से साफ और गर्म रहने की संभावना है. दोनों राज्यों में तापमान लगभग 18°C ​​से 32°C के बीच रह सकता है. वहीं, दोपहर के समय कुछ इलाकों में कहीं-कहीं आंधी-तूफान आ सकते हैं.

पश्चिम बंगाल का मौसम: क्या होगी बारिश

पश्चिम बंगाल में (17 अक्टूबर 2026) को मौसम गर्म और काफी हद तक धुंधला (hazy) रह सकता है. कई इलाकों में तापमान लगभग 23°C से 33°C के बीच रहने की उम्मीद है। लोगों को स्थानीय मौसम पूर्वानुमान पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी जिलों में मौसम की स्थिति अलग-अलग हो सकती है.

कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश में (17 अक्टूबर 2026) को मौसम गर्म रह सकता है और धूप के साथ थोड़ी धुंध (haze) हो सकती है. राज्य के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान लगभग 32°C और न्यूनतम तापमान 22°C के आसपास रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस दिन के लिए पूर्वी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की है.