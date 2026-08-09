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कल का मौसम, 10 अगस्त: 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का खतरा, अगले 12 घंटे भारी! IMD ने जारी किया अलर्ट

देशभर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. IMD ने दिल्ली, UP और बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. जानें अपने शहर का हाल...

By: Shivani Singh | Last Updated: August 9, 2026 10:09:11 PM IST

IMD ने दिल्ली, UP और बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है.
IMD ने दिल्ली, UP और बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है.


मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से बदल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार, अगले 12 घंटों के भीतर देश के कई हिस्सों में बारिश की रफ्तार काफी तेज होने वाली है. 10 अगस्त को देश के कम से कम 16 राज्यों में गरज-चमक और तेज आंधी के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है.

दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और उससे सटे इलाकों में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से यह मौसमी हलचल बढ़ी है. पश्चिमी हिमाचली क्षेत्रों में पूरे हफ्ते रुक-रुक कर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है.

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पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा, मैदानी इलाकों में बिजली गिरने की चेतावनी

पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नदियों-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ने और भूस्खलन (landslides) का गंभीर खतरा मंडरा रहा है. वहीं, मैदानी इलाकों में तेज हवाओं और आकाशीय बिजली गिरने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है. आंधी के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की भी आशंका बनी हुई है.

मौसम विभाग ने नदी-नालों के किनारे रहने वाले लोगों, किसानों और मछुआरों को सतर्क रहने तथा खराब मौसम के दौरान सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है.

राज्यों का हाल: कहां कैसा रहेगा मौसम?

असर वाले 16 प्रमुख राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल.

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली में 40 से 50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कई इलाकों में गरज-चमक के साथ जोरदार बारिश होने के आसार हैं. अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम तापमान 25°C रहने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

मेरठ, हापुड़, नोएडा, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, झांसी, इटावा, फिरोजाबाद, कानपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, बांदा, प्रयागराज, गोरखपुर और देवरिया में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान हवा की रफ्तार 55 से 60 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम तापमान 28°C रहने का अनुमान है.

बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, नवादा, बांका, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, बक्सर, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय, सहरसा और सुपौल में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है. पटना में अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम तापमान 28°C दर्ज किया जा सकता है.

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तराखंड: बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में मध्यम से भारी बारिश के साथ 30-40 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. देहरादून में पारा 28°C/24°C रहने का अनुमान है.

हिमाचल प्रदेश: कांगड़ा, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा, कुल्लू और सोलन में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है. मनाली में दिन का तापमान गिरकर 14°C और रात का 11°C तक रह सकता है.

जम्मू-कश्मीर में कैसा रहेगा मौसम?

पूंछ, मीरपुर, कुलगाम, जम्मू, कठुआ, शोपियां, डोडा, राजौरी, किश्तवाड़ और अनंतनाग में बारिश और तूफान की चेतावनी है. श्रीनगर में अधिकतम तापमान 28°C और न्यूनतम 18°C रहने की संभावना है.

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

मध्य प्रदेश: विदिशा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, रीवा, इंदौर, भोपाल, कटनी, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, जबलपुर, सिवनी, भिंड और छतरपुर में झमाझम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. भोपाल में तापमान 28°C/24°C रहेगा.

राजस्थान: झुंझुनू, सीकर, चूरू, कोटा, जालोर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, टोंक, दौसा और अलवर में मूसलाधार बारिश के आसार हैं. जयपुर में तापमान 32°C (अधिकतम) और 26°C (न्यूनतम) रह सकता है.

झारखंड और पंजाब में कैसा रहेगा मौसम?

झारखंड: रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, खूंटी और दुमका में 50-60 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश होने का अनुमान है. रांची में तापमान 27°C/24°C रहेगा.

पंजाब: होशियारपुर, बठिंडा, कपूरथला, मोहाली, पटियाला, संगरूर, बरनाला, अमृतसर और चंडीगढ़ में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना है.

बारिश या आंधी के समय बड़े पेड़ों और जर्जर मकानों के पास खड़े न हों. बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें और जलभराव वाले रास्तों पर यात्रा करने से बचें.

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