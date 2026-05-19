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आसमान से बरसेगी आग! अगले एक हफ्ते पड़ेगी झुलसाने वाली गर्मी, IMD ने जारी किया लू का अलर्ट

Today Weather Forecast: देश के अलग-अलग राज्यों में गर्मी ने अपना कहरा बरपाना शुरू कर दिया है. देश के अलग-अलग राज्यों में आईएमडी ने झुलसाने वाली गर्मी का अलर्ट जारी किया है.

By: Sohail Rahman | Published: May 19, 2026 8:49:19 AM IST

अगले एक हफ्ते तक पड़ेगी झुलसाने वाली गर्मी
अगले एक हफ्ते तक पड़ेगी झुलसाने वाली गर्मी


Aaj Ka Mausam 19 May 2026: देश के अलग-अलग राज्यों में अब भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है. मई महीने के पहले पखवाड़े में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली थी. लेकिन अब लोगों को गर्मी सताने लगी है. मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक भीषण लू चलने का अलर्ट जारी किया है. बताया जा रहा है कि तापमान 45 डिग्री के पार भी जा सकता है.

18 से 24 मई के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और महाराष्ट्र के लिए; 18 से 23 मई के बीच मध्य प्रदेश के लिए; और बिहार, तेलंगाना और मराठवाड़ा के इलाकों के लिए भी झुलसाने वाली आग जैसी गर्मी की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 19 से 24 मई तक भीषण लू चलने की चेतावनी है. इसके अलावा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में 19 मई तक लू चलने की चेतावनी जारी रहेगी. पश्चिमी राजस्थान में 18 से 21 मई तक दिन और रात दोनों समय भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी है, जबकि पूर्वी राजस्थान में 18 से 20 मई के बीच ऐसी ही चेतावनी जारी की गई है.

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उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक के इलाकों में लू चल रही है. राज्य के 40 से ज्यादा जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें बांदा, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, जालौन और हरदोई शामिल हैं. पश्चिमी यूपी में नोएडा और गाजियाबाद से लेकर बागपत तक तापमान पहले ही 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा.

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दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली के मौसम की बात करें तो आसमान साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन लू जैसी स्थिति के बारे में चेतावनी जारी की गई है. 15 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है. 20 से 22 मई के बीच भी लू का ऐसा ही अलर्ट जारी रहेगा. 23 और 24 मई को लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

क्या है मानसून का स्टेटस?

इसके अलावा, अगर दक्षिण-पश्चिमी मानसून की बात करें तो यह दक्षिण-पूर्वी अरब सागर, कोमोरिन क्षेत्र और दक्षिण-पश्चिमी तथा दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में तेज़ी से आगे बढ़ा है. इसके अलावा, इसने अंडमान सागर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के अन्य हिस्सों के अधिकांश भागों को कवर कर लिया है. साथ ही, उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू और भीषण लू चलने की संभावना बनी हुई है.

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अगले एक सप्ताह के दौरान पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा होने की संभावना है. तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है.

Tags: Aaj Ka Mausamtoday weather
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